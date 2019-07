MIHAJLOVIĆ: SNS neće dozvoliti Vučiću da se povuče

"Uverena sam da SNS neće dozvoliti Aleksandru Vučiću da se povuče sa mesta predsednika stranke. Zamilsite da se Angela Merkel u vreme kada je CDU bila najjača stranka u Nemačkoj povukla. Jednostavno, SNS je Vučić i Vučić je SNS. U SNS ima sjajnih ljudi, pored Nebojše Stefanovića i Miloša Vučevića tu su i Jadranka Joksimović, Bata Gašić, Darko Glišić, tu su mladi potpredsednici stranke, svi oni ljudi za koje javnost i ne zna a koji završavaju ogroman posao... Ali nisam sigurna da bi bilo ko od njih želeo da vodi stranku umesto Vučića, ili da bude u stranci u kojoj nema Vučića", kaže Mihajlovićeva.

Na pitanje da li podržava odluku da se premijerka Ana Brnabić učlani u SNS ona odgovora da joj je još pre nekoliko meseci poželela dobrodošlicu u SNS.

"Mislim da bi to bila prirodna i očekivana odluka pred redovne izbore koji nas čekaju na proleće. Svako ko može da pomogne da život u Srbiji bude još bolji dobrodošao je u SNS", kaže potpredsednica Vlade za Blic.

Odgovorajući na pitanje kako zaustaviti primitivne napade lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na žene Mihajlovićeva odgovora.

"Da se pitam Vojislav Šešelj nikad ne bi bio u Skupštini, jer Srbija je odavno zaslužila da ličnosti poput njega ne budu na političkoj sceni. Ali, nije do mene, već do građana na izborima. Nema žene koja se bavi javnim poslom koja nije bila meta njegovih prostakluka, pa koliko puta je samo mene brutalno napao. Jedini način da to prestane jeste da ljudi shvate da to što Šešelj danas radi nekim ženama sutra može da se dogodi i njihovim majkama, sestrama i suprugama", kaže Mihajlovićeva.

Najavljeni bojkot izbora od strane pojedinih opozicionih stranaka za Mihajlovićevu je bežanje od istine i ocene naroda.

"Zar državu treba da vode oni koji beže od svog naroda. Obradović, Jeremić i Đilas se plaše da sa svojim idejama izađu pred građane, a još više se plaše ocene građana. Srbija danas nije ona iz vremena Miloševića, SNS nije socijalistička partija, redovni izbori na proleće nisu drugi krug predsedničkih izbora koji je opozicija bojkotovala 1997, niti su Obradović, Jeremić i Đilas omo što su bili Đinđić, Koštunica i Vesna Pešić. Priča o bojkotu je izgovor za nemoć opozicije", kaže Mihajlovićeva.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dado Đilas)

Kurir