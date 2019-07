DRECUN O ZLOČINIMA OVK: Moramo da uradimo sve što je do nas da pomognemo tužilaštvu da podigne optužnice, ima i svedoka

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za RTS da je za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno ukidanje taksi i snažnije angažovanje međunarodne zajednice.

Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johanes Han izjavio je da je rešenje kosovskog problema prioritet međunarodne zajednice i da je ono ključno za razvoj celog regiona. Istovremeno Evropa nije do sada mogla da natera Prištinu da ukine takse.

"Ako se prioritet ogleda u tolerisanju jednostranih poteza onda rešenja nema. Nisam siguran da EU nije imala mehanizme da utiče na Prištinu. Za nastavak dijaloga važno je snažnije delovanje međunarodne zajednice", rekao je Milovan Drecun.

Natezanja kosovskih političkih lidera oko toga hoće li se ići na vanredne izbore, i ko će biti na vlasti na Kosovu, u Prištini su najaktuelniji ovih dana. O dijalogu sa Beogradom nema ni reči.

"Prema ponašanju njihovih lidera može se naslutiti šta će se dešavati. Ovde je reč o prekomponovanju političke scene i zauzimanju pozicija. Međutim, dok god oni ne ukinu takse nema nastavka dijaloga", ističe predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

Haradinaj je poziv da ode na saslušanje u Specijalno tužilaštvo iskoristio za unapređenje svog rejtinga.

"Kada Ramuš Haradinaj kaže da odlaskom u Hag brani čast OVK veliki broj Albanaca tretira ga kao heroja što pokazuje nespremnost velikog broja Albanaca da se suoče sa zločinima koje je OVK počinila", kaže Drecun.

Prema rečima predsednika skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, svedoci i dokazi tih zločina postoje.

"Svedoci postoje ali je pitanje zašto oni do sada nisu korišćeni. Da li smo te svedoke izgubili zbog nestručnosti, zastrašivanja ili zbog prikrivanja dokaza. Izgleda da je nekome bio interes da se ova priča ne zatalasa mnogo u javnosti. Mora brzo da se radi jer će uskoro tužilaštvo odlučivati da li će se podizati optužnice. Bez obzira na naše sumnje mi moramo da uradimo sve što je do nas da pomognemo tom tužilaštvu da podigne optužnice kako bismo došli do neke pravde", rekao je Drecun.

Kada je reč o skupu u Parizu koji je za jesen najavio francuski predsednik Emanuel Makron a koji bi trebalo da odmrzne dijalog Beograda i Prištine, Drecun kaže da mnogo toga zavisi od situacije u Prištini.

"Francuska je najavila veće angažovanje i dinamičnije aktivnosti. Makron je pokazao da želi da se angažuje na postizanju kompromisa ali to zavisi i od političke scene u Prištini. Neizvesna politička situacija u Prištini komplikuje nastavak dijaloga", zaključio je za RTS Milovan Drecun.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir