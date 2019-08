VUČIĆ OTKRIO ŠOK DETALJE IZ PORODIČNOG ŽIVOTA: Moja Milica je najjača od svih nas Vučića! Nju prate, Danila mi slikaju strani obaveštajci, a sad ovo po mrežama pišu i za Vukana...

BEOGRAD - Ja sam ponosan na svu svoju decu, beskrajno sam srećan što ih imam i mnogo ih volim - rekao je jutros predsednik Srbije Aleksandar Vučić uživo u jutarnjem programu osvrnuvši se u TV gostovanju i na pretnje, napade i uvrede upućene njegovoj deci i porodici.

- Verujem da će biti dobri i pošteni ljudi, a da li će biti i uspešni to samo od njih zavisi - dodaje Vučić.

Otkrivajući da je mislio da je od svih Vučića najjača njegova ćerka Milica koju, kaže, ni kao dete nije ni video, ni upamtio da plače ni sa dve-tri godine, ni kasnije, što je jako čudno za devojčicu...

foto: Printscreen RTV PINK

- Bila je drugi razred i neki dečko koji je bio peti nešto joj je rekao ružno o meni, nešto joj je rekao ružno o ocu, ona ga je pesnicom udarila iako nije trenirala borilačke veštine nego plivanje i nije imala to od koga da vidi, niti ju je to iko učio... Udarila ga je pesnicom i rekla mu budeš li još jednom rekao nešto ružno o mom ocu... Tada sam u stvari shvatio kolika je njena vezanost za mene... - rekao je Vučić dodajući da je pre neki dan zaplakala verovatno jer joj se sve skupilo, gledala je i Šešelja na televiziji...

- Ona je užasno jaka... Do pre dva-tri dana sam mislio da je najjača u porodici Vučić... Onda sam je onako pitao da li je neke stvari pronašla u rancu i ona je počela da plače, sa 17 godina sam je video kako plače, a onda mi je rekla da su je druge stvari nasekirale...

foto: Printscreen RTV PINK

- Ona je moderna generacija, ona je po ceo dan na tim društvenim mrežama, ona to vidi, mene briga šta tamo piše, ja to ne pratim - otkrio je Vučić detalje iz porodičnog života dodajući da mu vređaju i Danila kako je nevaspitan, a pitanje je da li bi se sa tim složili kada bi ga upoznali. Vučić je ispričao i za nove uvrede i priče na društvenim mrežama na temu "kako Vukan nije njegovo dete" i tako dalje...

Govoreći o pretnjama njegovoj ćerki, Vučić je rekao da se nada da nije reč o opasnom čoveku koji može da je ugrozi ali da cela atmosfera ostavlja posledice po njena osećanja, iako je smatrao da je ona najčvršća u celoj familiji. Vučić je dodao i da zna kojim se poslom bavi i da zna šta može da očekuje ali je shvatio da je potcenjivao osećanja svoje dece...



Za Danila pričaju i da je biznismen, fudbalski menadžer a on radi kao običan radnik.

Vučić je otkrio i da je saznao da mu ćerku Milicu prate a sina Danila fotografišu strani obaveštajci i to na radnom mestu na kojem radi kao običan radnik za platu od 500 evra...

Vučić je uživo jutors u programu potvrdio da postoje osobe koje prate i nadziru aktivnosti njegovo dvoje starije dece. U gostovanju na TV Pink, on je pojasnio da su "određena lica" pratila njegovu ćerku, ali da on ne želi da kaže kojoj stranci ta osoba pripada jer ne misli da predsednik te stranke podržava to.



"Uvek je pravilo bilo da se nikada ne ulazi u lične odnose. Ko bi to prekršio, on bi bio prezren. Ali neko novo vreme je došlo", rekao je on.

On je odbacio tvrdnje sa društvenih mreža da je on, iz političkih razloga, organizovao pretnje njegovoj ćerki. "Ja sam širio priču o silovanju sopstvenog deteta? Pa što hoćete onda da razgovarate sa mnom, sa takvim monstrumom", zaključio je on.

(Kurir.rs/SĐP/TV Pink/Beta)

Kurir