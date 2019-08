VUČIĆ UŽIVO U JUTARNJEM OTKRIVA: Jovica Stanišić naredio da me prisluškuju 1995. zbog mojih veza sa podzemljem?! Prisluškivali su me i preko Suzaninog verenika u vreme kad je nisam ni poznavao! Ja političke protivnike ne prisluškujem!

Prosečna plata u Tojo tajeru biće viša od 100.000, čekam još jednu veliku i važnu nemačku investiciju... Veće plate i penzije do kraja godine, najavio predsednik

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra uživo u jutarnjem programu govori o investicijama, otvaranju novih fabrika u Srbiji, o politici, napadima na njegovu decu i porodicu, ali i o tome kako su ga prisluškivali više od dve decenije.

Na samom početku, Vučić je ukazao na važnost i veličinu japanske investicije u Inđiji i gradnju prve japanske fabrike Tojo tajer u Evropi u kojoj će prosečna plata biti veća za oko 60 odsto od prosečne plate u Srbiji.

- Japanci su 29 puta dolazili u Inđiju! Mnogo sam srećan zbog njihovog uspeha, ja sam navijao za Vranje zbog regionalne zastupljenosti ali Inđija je pobedila - rekao je jutros Vučić u jutarnjem programu TV Pink i dodao da čeka još jednu veliku i važnu nemačku investiciju u Pančevu.

O prisluškivanju

Vučić je jutros otvoreno progovorio o prisluškivanju naglasivši da je pod nadzorom, da ga prate i prisluškuju više od 24 godine, te da je prvu meru nadzora nad njim još 1995. potpisao lično Jovica Stanišić. Naredbe o prisluškivanju potom su se samo nizale sa obrazloženjem - zbog njegovih veza sa podzemljem i delovanja protiv vlasti i države.

On je istim povodom rekao da svojde političke protivnike ne prisluškuje. Ja to ne radim, rekao je jutros i ostakao da njegovi politički protivnici govore da njih država prisluškuje, jer, kaže, nemaju čime drugim da se bave, a to nije istina.

- Ne, ne prisluškujemo vas. Za razliku od vas, mi vas ne prisluškujemo, kazao je.

On je naglasio da je praćen i prisluškivan i na mnogo perfidniji način, indirektno iako mera protiv njega u to vreme direktno nije bila doneta. Tako je otkrio da su prisluškivali njegov razgovor sa Bojanom Pajtićem, Goranom Vesićem, Vladimirom Đukanovićem, verenikom njegove saradnice Suzane koji je bio francuski obaveštajac iako u to vreme nju još nije ni poznavao. Prisluškivali su i njegove, kaže, razgovore sa stranim diplomatama ne bi li videli kakva je njegova politika i prema Zapadu i prema regionu.

Međutim, ono na šta je izuzetno ponosan jeste što u tim službenim spisima i zvaničnim dokumentima svuda piše da nigde nije zabeležena ikakva njegova delatnost uperena protiv države Srbije niti na štetu države.

Vučić je tako zaključio da je de fakto, prisluškivan 24 godine, uz određene "preskoke". On je odbacio da je ikada bio u komunikaciji sa podzemljem i izneo tačan podatak da je, prema zvaničnim izveštajima, prvi put uvedena mera protiv njega odlukom Jovice Stanišića 11. decembra 1995. godine, te da je zbog toga bio apostrofiran kao zagovornik rušenja ustavnog poretka primenom incidentih medota delovanja. "Iako , ja nikad nisam ulazio u RTS sa testerama niti opkoljavao predsedništvo", primetio je Vučić.

Kako je dodao, tada je navedeno da zajedno sa Vojislavom Šešeljm i Tomislavom Nikolićem radi na konsolidovanju paralelnih formaciju u stranci radi u pokušaja nasilnog prezumimnaja vlasti.

"To je čista politička odluka. Nije bilo odluke suda. Odluka suda je došla kasnije, 1996. godine, da bo legalizovala odluku o merama", rekao je Vučić.

"De fakto, 24 godine sam prisluškivan, uz određene preskoke, na različite načine i uz različite metode prisluškvanja", rekao je Vučić. Predsednik je istakao i da se poslednjih godina niakda nisu pojavlii prisluškivani razgovori u našoj javnosti, jer to rade službe po nalogu suda.

"To je u mom periodu, jer ljudi moraju da budu zaštićeni od takvih stvari. Nema nikakvih transkripata. Ko smo mi da ugrožavamo bilo čija ljudska prava", rekao je Vučić.

O napadima na decu

Ponosan sam na svoju decu, beskrajno sam srećan što ih imam i mnogo ih volim - rekao je Vučić otkrivajući da je od svih Vučića najača njegova ćerka Milica koju, kaže, ni kao dete nije video ni upamtio da plače.

- Bila je drugi razred i neki dečko koji je bio peti nešto je rekao ružno o meni, nešto joj je rekao ružno o ocu, ona ga je pesnicom udarila i rekla mu da to ne priča... Tada sam shvatio koliko je vezana za mene... - rekao je Vučić da je zaplakala pre neki dan verovatno jer joj se sve skupilo.

- Ona je moderna generacija, ona je po ceo dan na društvenim mrežama, ona to vidi, mene briga šta tamo piše, ja to ne pratim - otkrio je Vučić detalje iz porodičnog života dodajući da mu vređaju i Danila kakav je nevaspitan, a pitanje je da li bi se sa tim složili kad bi ga upoznali. Vučić je ispričao i za nove uvrede i priče na društvenim mrežama kako Vukan nije njegovo dete i slične gluposti.

Vučić je otkrio i da je saznao da mu sina Danila strani obaveštajci fotografišu na radnom mestu na kojem radi za platu od 500 evra...

Dinar stabilan već 7 godina, veće plate i penzije

Vučić je naglasio da već sedam godina imamo čvrst i stabilan dinar što pre toga nije bio slučaj u Srbiji.

Vučić je ponovio da će plate i penzije do kraja godine biti ponovo povećane, da će plate posebno u Beogradu i Novom Sadu biti veće, ali i da se Niš približava. Koliko je plata u Srbiji porasla, rekao je, svedoči i podatak da je i sam Šutanovac kao najozbiljniji svojevremeno govorio da ako prosečna plata u Srbiji bude 500 evra svi treba da glasaju za SNS, a sad kad su videli da se to približava sad ćute.

On je dodao da se radi, gradi u Srbiji, da su njegovi snovi postali realnost

iako su mu se mnogi smejali posebno u vezi sa Beogradom na vodi. Predsednik Srbije je naglasio da je Srbija prva po direktnim stranim investicijama zbog čega je posebno srećan i zadovoljan.

