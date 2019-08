VUČIĆ ZA GLAS AMERIKE: Da Albanci dobiju sve a Srbija ništa? Moj potpis neće dobiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije došao na razgovore u SAD da bi menjao davno donesenu odluku SAD o nezavisnosti Kosova. Istakao je da sa Prištinom može da razgovara o svemu ako je reč o kompromisu.

Aleksandar Vučić je, u intervjuu za Glas Amerike, govoreći o razgovoru sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom, rekao da je dobio odgovor da se Amerika zalaže za ukidanje taksi.

"Jer to je ne samo protivpravna mera, već je suprotna međunarodnom javnom pravu, civilizacijskim normama i onome na čemu Amerika počiva, a to je slobodno tržište, slobodan protok robe, kapitala, usluga, onoga na čemu počiva moderan svet. Da li Amerika može da izvrši snažniji pritisak – uveren sam da može. Da li će to biti slučaj – mislim da sad svi čekaju raspisivanje izbora u Prištini i okončanje izbora", rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na predstojeće izbore na Kosovu i Metohiji navodeći da je teško predvideti njihov konačan ishod i kako će se stvari kretati tokom kampanje.

"I da se onda izvrši pritisak da bi se krenulo u razgovore. Računajte, ako su 6. oktobra tamo izbori, najverovatnije, u decembru se formira ta vlada u Prištini, i onda bi trebalo očekivati snažniji pritisak za otpočinjanje suštinskog dijaloga između Beograda i Prištine", rekao je predsednik.

"Moramo da razumemo stav SAD"

Istakao je da Beograd mora da se bori ali i da razume kakav je stav Amerike.

"Jer ja ne mogu da prihvatim ono što čitam u našim medijima, neretko u medijima za koje kažu da podržavaju politiku vlade, a o drugima da ne govorim – kritikuju sve što im padne na pamet bez ikakvog promišljanja i ozbiljnijeg pristupa, a to je da je Tramp promenio politiku, samo da ostane ovako sve će biti drugačije. Ljudi, oni su priznali nezavisnost Kosova, to je njihova politika, neće se promeniti. Ono što mi tražimo to je da se borimo za svoje interese, da izvučemo najviše što možemo za naš narod na KiM i najviše što možemo za Srbiju. To je nešto što ljudi treba da razumeju", istakao je Vučić.

Poručuje da ne želi da izigrava nacionalnog heroja i da kaže da je sve promenjeno.

"Ljudi, naša sitaucija je teška, neće biti lakša u narednom periodu, naprotiv, ali smo se borili do sada, pokazali da zemlju možemo da guramo dramatično napred i u ekonomskom i politčkom smislu. Ono što mislim da je dobra posledica svih razgovora koje sam imao u SAD, a možda ću opet doći za mesec dana pa ću imati još razgovora sa svim svetskim državnicima, jeste da su hteli da nas čuju. Da su hteli da saslušaju šta Srbija ima da kaže, šta je to što ne možemo, a šta želimo da radimo, kakva je budućnost Balkana, kako mi vidimo napredak srpske ekonomije, zašto je on važan da nam ne bi odlazili, da nam ne bi svi otišli u Ameriku, Nemačku, Švajcarsku, Austriju itd", dodao je.

Na pitanje da li će on biti taj političar koji će priznati Kosovo, rekao je da je na to pitanje odgovorio više puta.

"Možemo da razgovaramo o svemu samo ako je reč o kompromisu. A o tome da Albanci dobiju sve, a Srbija da ne dobije ništa – moj potpis nećete dobiti nikada. Ni moju podršku za to nećete imati. U ovom trenutku sam predsednik Srbije, možda pronađete nekog drugog ko će želeti da bez ikakvog kompromisa, sledeći samo ultimatume, da to prihvati", poručio je predsednik Srbije.

O platama, opoziciji, medijima

Govoreći o povećanju plata u Srbiji, predsednik je rekao da će 15 odsto biti povećanje za medicinske sestre, ali da one opet odlaze.

"Odlaze zato što dobijaju, zato što se svi tuku za njih, dobijaju veće plate, jer je njihova osnova bila užasno mala, jer smo nasledili plate na 32.000 dinara. Mislite li da je moguće da isplatimo medicinskim sestrama plate od 100 hiljada dinara. Iz čega, kako? Koji to doktor ekonomije može da mi objasni kako. Kažite mi kako, a u svemu smo najuspešniji, ceo svet nas hvali kao što znate. U svemu! Od privlačenja stranih investicija, od izgradnje infrastrukturnih objekata", rekao je Vučić.

Na novinarsku opasnu o toem da jedan deo ljudi vezan za SNS živi lepo, Vučić je rekao da anročito lepo žive ljudi vezani za Dragana Đilasa i Vuka Jeremića.

"Mislim da najbolje živi Dragan Đilas. I Dragan Šolak. I mislim da dobro žive i mnogi drugi ljudi. Mislim da ima ljudi u SNS-u koji žive kao obični ljudi pristojnim i normalnim životom. Ali ima i onih koji se ponašaju bahato i arogantno i oni neće biti više na funkcijama. Upravo zato i predviđam Kongres partije da mlađe snage preuzmu vođstvo, kao i oni koji su se pokazali kao odgovorni i ozbiljni", naveo je predsednik.

Kada je reč o predstojećim izborima i najavama iz opozicije o mogućem bojkotu, istakao je da je urađeno sve da se sačuvaju demokratski zakoni.

"Da li ste saglasni da su to izuzetni zakoni? Da je to vrhunac demokratije. Jesmo ih sve sačuvali? Sve što žele, mi smo spremni i mimo toga. Ako hoće spremni smo da ih donesemo", rekao je.

"I za biračke spiskove i sve laži kako je neko potradao na izborima. Otimao narodnu volju. Sve što je potrebno o Zakonu o finansiranju političkih stranaka postupili smo po njihovom zakonu. Usvojili smo ono što su tražili, uz dve manje izmene, koje su značile da manje para uzimamo narodu i manje dajemo strankama. Jer sam želeo da moja stranka dobija manje novca. Da bi se ponašao domaćinski i pošteno", dodao je Vučić.

Rekao je da se da su "dosovci" dok su bili na vlasti uzimali ogroman novac za sebe. Kada je reč o medijima, naveo je da su društvene mreže najjači medij u Srbiji i da ih koristi 85 odsto ljudi.

"Što se tiče drugih medija postoji značajnija polarizacija medija i ja nemam problem sa tim. Kao što postoji i ovde u Sjedinjenim Državama – video sam to", rekao je predsednik.

