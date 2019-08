PRIŠTINA DALA VIŠE OD MILION EVRA DA BI UŠLA U INTERPOL, ALI NE VREDI! STEFANOVIĆ UPOZORAVA: Neke zemlje se ne mogu kupiti, pokušavaju da ispolitizuju tu organizaciju

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da Srbija argumentima pokušava da objasni članicama Interpola zašto tzv. Kosovo ne treba da postane deo te organizacije, kao i da treba zaustaviti i sprečiti politizaciju te policijske organizacije.

On je naglasio da Srbija razgovara sa svima, čak i sa onima koji su priznali nezavisnost Kosova, i da je cilj da se ubede zemlje članice Interpola u političke, policijske i pravne razloge zbog kojih Kosovo ne treba da postane članica te organizacije na predstojećoj Generalnoj skupštini Interpola u oktobru u Čileu.

"Naš posao je da ih uverimo da bi to bilo loše i za međunarodno pravo i za reputaciju Interpola. Prijemom Kosova može doći do zloupotrebe podataka koje su u bazama Interpola", pojasnio je on.

Dodaje da je poslao pisma nadležnima u zemljama članicama Interpola koji o tome odlučuju, ali i organima Interpola, kao i da te argumente predočava svojim kolegama prilikom svakog susreta.

Ne treba neko da bude članica Interpola da bi se borio protiv kriminala, naglašava Stefanović i dodaje da tzv.Kosovo preko UNMIK-a ima direktan kontakt sa Interpolom.

Priština nema pristup bazama podataka te organizacije što je, tvrdi Stefanović, dobro jer je veliki broj ljudi sa te teritiorije otišao da se bori za ISIS.

Priština je, kako kaže, priznala da su 1,2 miliona evra utrošili za lobiranje, ali Stefanović veruje da je mnogo veća suma novca u pitanju.

On je, međutim, uveren da postoji deo ljudi koji se ne mogu kupiti i da to ne može da promeni politiku njihove zemlje.

Stefanović kaže da ne postoji poverenje u prištinske institucije da će svoj posao raditi savesno, ali time bi došlo i do grubog kršenja međunarodnog prava i samih unutrašnjih odluka Generalne skupštine u Interpolu.

"Ono što je za Srbiju problematično imaćete poplavu poternica koje će oni izdavati i za našim oficirima, policajcima i ljudima koji su se borili protiv terorizma i ekstremizma. Imaćemo pretnju po one ljude koji su svoj posao radili časno i pošteno, a samo na bazi političkih odluka", zaključio je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

