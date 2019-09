NISAM JA NAJBOLJI PRIMER ZA TO, POSEBNO IZ MLADOSTI, ALI MOLIM RODITELJE: Da naučimo decu da sukobe ne rešavaju fizički! Imam dva sina i ćerku, ali kad vidite da neko tuče devojčicu...

Ne mislim da je direktor škole u Barajevu kriv za to, možda roditelji nemaju vremena... Možda sam i ja nekad bio kriv za tako nešto, a nisam ni znao... Neko kaže to se sad dešava. Ne, to se sad vidi jer imate telefone i snimke...

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros se gostujući uživo u jutarnjem TV programu dotakao i teme vršnjačkog nasilja, te prokomentarisao užasan snimak na kojem se vidi kako srednjoškolke iz Barajeva šamaraju jednu devojčicu.

- Ne mislim da je smenjeni direktor škole kriv za to, ali nisam hteo da se mešam... Možda roditelji nemaju vremena da se posvete eci, to je stvar kuće i vaspitanja... Neko kaže to se sad dešava! Ne, to se sad vidi jer imate telefone i snimke... Toga je oduvek bilo i biće samo treba da to svedemo na najmanju moguću meru... Možda sam i ja nekad bio kriv za to a da nisam ni znao... - dodao je on.

- Imam dva sina i ćerku ali kad vidite da neko tuče devojčicu same mi suze krenu, a ne poznajem to dete... Treba da naučimo decu da fizički ne rešavaju sukobe... Nisam ja najbolji primer za to, posebno iz mladosti... Nije Tajson taj koji upravlja svetom, važno je to što imaš u mozgu, marljivost i rad - kazao je Vučić i dodao:

"Velika molba ljudima u Srbiji da zaštite decu jer kad štitimo tuđu decu štitimo i svoju, samo zamislite svoje dete na mestu tog deteta koje udaraju, pa nema roditelja, majke i oca koji to mogu da podnesu..."

- A ljude u školama molim da o tome izveštavaju, nema tu bogzna neke filozofije, to postoji otkad je sveta i veka, ali da to pokušamo da svedemo na najmanju moguću meru - dodao je Vučić.

