VUČIĆ O POSETI PORODICI STRADALE STANIKE GLIGORIJEVIĆ: Izjavio sam saučešće jer Babić nije mesecima otišao, a stigao je do Grčke i Briona!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je obišao porodicu Stanike Gligorijević stradale u saobraćajnoj nesreći na naplatnoj rampi u kojoj je povređen i direktor “Koridora Srbije” Zoran Babić.

- Moj posao je bio da izrazim saučešće ljudima, šta sam drugo mogao da uradim. Koliko je meseci prošlo, a to nije uradio onaj koji je trebalo da uradi - kazao je Vučić dodajući da je za godinu dana Babić stigao do Grčke i Briona a nije mogao do Knjaževca.

Predsednik je dodao da Babić jeste izjavio saučešće telefonom, ali je trebalo da ode.

- Za razliku od drugih političara uvek stanem iza ljudi i branim ih, branio sam Babića i kada je rekao "vazduplohov" jer to može svakom da se dogodi i uvek ću da stanem iza ljudi, dodao je Vučić.

Predsednik Vučić je pozvao Velimira Gligorijevića, da kad god bude u mogućnosti dođe u Beograd i pogleda snimak sa naplatne rampe.

- Upozorio sam ga da je snimak jeziv. Ja ne znam šta je bilo u glavi tog vozača, nije zaspao, nije bio pijan, da li je mislio da sa elektronskom karticom može da prođe i da nema nikog ispred njega. Ipak, ta brzina je apsolutno nemoguća, rekao je Vučić.

foto: TV Pink Printscreen

Predsednik Aleksandar Vučić kazao je gostujući na Pinku da će od sada praktikovati češće posete građanima, i to bez pratnji kamera, jer tako sazna mnogo o problemima ljudi na lokalu, za koje prvi put čuje. Preneo je i svoje utiske iz posete Kalni.

- Divni su domaćini, videli ste čime su nas sve počastili - kazao je predsednik pa se osvrnuo i na snimak iz posete koji su napravili njegovi saradnici.

- Imamo problem, više ljudi mi je gledalo to sa ljutom paprikom, nego kada sam otvorio autoput - kazao je Vučić sa osmehom komentarišući posetu selu Kalni.

foto: Printscreen

Obilazeći gradilišta kaže da ima utisak da nam posao drže ljudi pred penzijom:

- Imamo mali broj mladih ljudi, moraćemo više da ih plaćamo, dualno obrazovanje pokazuje prve rezultate.

Predsednik je kazao i da mu je drago što smo rešili problem zaduženih u švajcvarcima, iako je to bila ogromna neodgovornost prošle vlasti.

- Ja sam otišao među te ljude, rekao sam da verujem da su tamo među njima časnih ljudi, i rešio sam to - zaključio je Vučić, dodajući da to nije bilo lako jer je finansijski bilo zahtevno.

- Mora da se razgovara sa ljudima, da se ide od sela, to je filozofija koju gajimo u SNS - kaže Vučić.

- Znam da ljudi ne žive bogato, moramo jož mnogo da radimo, ja to znam jer obilazim sela po Srbiji - dodao je predsednik, dok "oni misle da je dovoljno da tvitnu, pa odu do vračarskog kafića".

- Pobedićemo ih radom - zaključio je.

Vučić o snimku gde Đilas vređa policiju: Bahat je po prirodi, to je loša poruka za sve koji poštuju zakon

Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je i snimak bahatih uvreda koji je Dragan Đilas uputio jednom policajcu i pretnjama koje je izrekao.

- To je takva bahatost. Oni su mislili da mogu da uđu u predsedništvo, to ni mali Đokica tako ne zamišlja. Onda su tada kod Terazija opkolili jednog čoveka, policajca u civilu, kome su pretili i govorili: gde ćeš ti da radiš, šta ćeš ti sutra? Meni su dve stvari u ovom snimku bile važne. Bahat je čovek po prirodi. Ali način da se kaže "ja ću da se potrudim da takvi kao ti izgube posao", to je poruka za profesionalce: "ja ću da se borim da ti koji radiš svoj posao po zakonu, izgubiš svoj posao". I druga stvar je reakcija šefa ovog policajca, koji se izvinjava Đilasu jer je policajac radio svoj posao. Snimak govori više nego što bih mogao da kažem i ja i bilo ko drugi.

Komentarišući Đilasovu izjavu o planu za KiM, koji podrazumeva da Vučića nema na vlasti, predsednik je primetio da se opet nije čulo koje to rešenje nudi, već da se kod njegovih političkih protivnika sve svede samo na to - da nema njega.

- Kaže, tu nema mesta za Vučića, znači skloniš Vučića - imaš rešen problem. Evo ja ću da se sklonim i reci kako si ga rešio. I to su sve uradili da se ne bi govorilo o snimku, jer ovo ne može da bude nameštaljka, već govori o tome kako su se ponašali i kako bi se ponašali. A, o Kosovu nismo čuli ništa - rekao je Vučić.

foto: TV Pink Printscreen

"Iza protesta su partijski aktivisti"

Komentarišući proteste u Rektoratu kazao je da iza njih sada stoje samo partijski aktivisti, i da to svi znaju.

- Zamislite vi tražite od nekoga da se meša u izbor vlade. Siniša Mali ne mora da ima diplomu da bi bio ministar, to je pitanje političkog izbora, ministar može da ima i završenu osnovnu školu - kazao je Vučić dodajući da je ovo samo provokacija i želja da se napravi haos.

- Neki su glumili studenta, a imaju 30 godina. To je kao kada bi moja ćerka od 17 godina išla u jaslice da protestuje! Sve su to organizovale Đilasove i Obradovićeve stranke - kaže Vučić.

- Svaki dan me napadaju, i meni je to postalo normalno. To je izraz nemoći. Kažite mi šta to imam danas a da nisam imao 2012.? Kažite mi bilo šta za moje članove porodice... Kažite mi jesam li ukrao nešto... Oni polaze od sebe - osvrnuo se predsednik na napade opozicije i pojedinih medija.

O dijalogu vlasti i opozicije

Predsednik Vučić je kazao i da su izborni uslovi bolji nego 2012. godine, i da je vlast spremna da govori o biračkim spiskovima.

- Rekli smo: "uredite kako hoćete". Spremni smo da prihvatimo sve što vi niste - kazao je komentarišući dijalog vlasti i opozicije o izbornim uslovima na FPN.

On kaže da je danas euporedivo bolja situacija sa pravima opozicije da pristupi medijima, jer se, kako je rekao, danas na 50 odsto televizora na broju 1 i 2 nalaze njihovi kanali.

- Drugo je što ljudi ne žele da gledaju te kanale jer vide pristrastnost i kampanju. Isto kao i CNN, gde možete videti 24 sata mržnju prema Donaldu Trampu. Ja njima ništa ne verujem, i kada uzmete Foks i CNN možete da napravite sliku o stanju. Ne držite nam pridike jer je kod vas stanje lošije, skrenuo je pažnju Vučić na kritike SAD.

O slučaju nasilja u Barajevu

Predsednik je komentarisao i nasilje u školi u Barajevu, gde su dve devojčice tukle drugaricu, ali i smenu direktora škole.

- Ja ne mislim da je taj direktor škole kriv za to. Možda ni roditelji nemaju vremena, imam dva sina i ćerku, možda sam kriv za isto, a da ne znam. Stvar je iz kuće, vaspitanja. Toga je bilo uvek, ali sada se vidi, jer imamo snimke. Moramo da svedemo to na manju meru, to su užasne slike. Kad vidite da neko devojčicu tuče, iako nije vaše dete... Ljudi ko Boga vas molim da naučimo decu da se problemi ne rešavaju tako - kazao je Vučić.

- Kada štitimo tuđu decu, štitimo svoju decu. Zamislite da je vaše dete to koje je maltretirano - naveo je Vučić.

O prodavanju oružja

Predsednik je kratko prokomentarisao i da ne vidi problem s tim što srpske kompanije prodaju oružje u svetu, jer to obezbeđuje plate, od koje radnici izdržavaju decu, a da se zna svakako da oružje ne sliži za "preskakanje lastiša".

Vučić je pozvao one koji o tome govore da ako imaju dokaze da je počinjeno krivično delo neka ih dostave, a ako nemaju poručio im je da prestanu o tome da pričaju.

O budućim sastancima

Najavljujući nove susrete sa zvaničnicima, predsednik je kazao da će se ponovo sastati i sa Angelom Merkel, ali i najavio brojne susrete u Njujorku.

