VUČIĆ KURTIJU ODRŽAO LEKCIJU IZ BONTONA I TO ONU O ĆERKAMA: Zreli i ozbiljni ljudi nikad ne vređaju maloletne devojčice, to se ne radi u pristojnom svetu! To jednostavno morate da naučite

- Zreli i ozbiljni ljudi nikad ne vređaju maloletne devojčice, to se ne radi u pristojnom svetu. Za to je morao da kaže izvinite - nije rekao. To se ne radi, to jednostavno morate da naučite. Sve drugo ceniću po potezima. Ja znam da on misli da što više budem oštar prema Srbima dobiću više glasova, za šta ljudi vole da kažu bravo, bravo...

... Na kraju će i Albanci da pitaju za tri godine svoje rukovodstvo - izvinite, što niste postigli dogovor sa Srbima, kao što će i mene da pitaju Srbi što nisam postigao dogovor sa Albancima iako danas izgleda da ga niko ne želi ni na jednoj strani", rekao je Vučić na pitanje šta misli o Kurtiju.

Na pitanje da li očekuje da Tači ostane deo pregovora, Vučić kaže da se ne bavi time.

