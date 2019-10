OVAKO JE BASTAĆ MULJAO: Sa ortacima izStarog grada spiskao skoro MILIONČE u kafani, a to je samo vrh ledenog brega! Na telefon stukao još 2 miliona i to o trošku građana

BEOGRAD - Predsednik gradskog odbora Đilasove stranke Marko Bastać, koji inače rukovodi i beogradskom opštinom Stari grad, nezakonito je sa svojim saradnicima potrošio skoro milion dinara opštinskog novca u skupim kafanama i pekarama!

Kako je Kurir pisao u julu, rukovodstvo beogradske opštine spiskalo je najmanje 906.141 dinar na hranu i piće po skupim restoranima, i sve to mimo zakona. Naime, prema saznanjima Kurira, budžetski inspektori utvrdili su da je ova opština najmanje 906.141 dinar spiskala na hranu i piće, i to bez sprovedenog postupka javne nabavke, kako to nalaže zakon.

Na spisku lokala u kojima su se provodili Bastać i njegovi saradnici našli su se i neki ekskluzivni restorani i barovi u Beogradu, ali uvid u finansije Starog grada otkriva da su ozbiljne pare spiskali i u pekarama.



Poreska inspekcija letos je ušla u trag još jednoj mogućoj finansijskoj malverzaciji, a kako je Kurir pisao, reč je o slučaju firme bliske DS-u kojoj hje Bastać doslovno prebacivao milione.

Naime, opština Stari grad, na čijem je čelu Bastać, jedan je od najvećih klijenata firme "Kodeks trejd", koju poreski inspektori, prema saznanjima Kurira, sumnjiče za utaju poreza. Ova firma važi za preduzeće blisko Demokratskoj stranci, čiji je Bastać bio član, što pokazuje i to što je adresa na kojoj se nalazi sedište "Kodeks trejda" i Opštinski odbor DS Voždovac ista.

Stari grad je prošle godine, samo u periodu od pet meseci, uplatio na račun "Kodeks trejda" sumu od 58 miliona dinara, što je četvrtina ukupnog priliva te privatne firme tokom dve godine, koji je, prema saznanjima, iznosio 240.308.802 dinara.

Ali ni to nije sve, budžetski inspektori su u Bastaćevoj opštini otkrili i astronomske račune za mobilnu telefoniju koji su naplaćeni iz opštinske kase i mimo zakona.

Kako je Kurir otkrio u julu, budžetska inspekcija je prilikom kontrole opštinskih finansija otkrila da je za to potrošeno čak 2.100.000 dinara!

Takođe, opština Stari grad, koja gazduje Sportskim centrom "Milan Gale Muškatirović", svojevremeno je zbog neodgovornog ponašanja dramatično produbila finansijsku krizu u tom javnom preduzeću. Čuveni centar je oštećen za oko 200 miliona dinara u protekle četiri godine, koliko je opština Stari grad, koju vodi Marko Bastać, koristila usluge centra, a nije plaćala svoje obaveze.

Zbog toga je dug tog preduzeća svojevremeno zbog lošeg poslovanja narastao je na 97 miliona dinara.

(Kurir.rs)

Kurir