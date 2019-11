UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ NA RTS: Obradović mi poslao poruku da ne veruje da sam u zgradi i da će mi on suditi! Ovde sam u Takovskoj, nekoliko metara iznad njih

Predsedik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras na Radio televiziji Srbije gde će govoriti o aktuelnoj političkoj, društvenoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji.

21.21 - Krušik je 2012. bio pred gašenjem, Valjevo nije imalo od čega da živi. Bio je potpuno propala firma. danas zapošljava više od 1.500 ljudi, ponovo je glavna fabrika u Valjevu, to je uspeh vlasti. Rekao sam Nebojši ako je on ili njegov otac učinio nešto nezakonito odgovaraće pred licem pravde. Mi smo i on i ja spremni da idemo na poligraf. Nebojšin otac je običan zaposlen u toj firmi. Potrebno je pet dozvola da se neko bavi trgovinom. Ako je pekar, ne može da bude član porodice Nedimovića jer tako dobijamo žito. On je samo zaposlen u firmi. Boško Obradović upravo dao izjavu da ne znaju da sam u zgradi i da će on da mi sudi. Evo da mu kažem - ovde sam u Takovskoj, samo nekoliko metara iznad njih.

foto: Printskrin / RTS

21.19 - Kada dođe Zakon o poreklu imovine ja ću biti prvi da tražim da se ispita moja imovina i moje porodice. Ja živim za to da ostavimo puteve i pruge, plate i penzije veće, takvog ne možete da pobedite. Njima je dobro jutro u podne, a meni je već laku noć u 3 popodne. U subotu otvaramo nove kilometre puta.

21.15 - Ovo je protivzakonito okupljanje i mi smo ih u tome pustili, da mogu da sprečavaju predsednika. Ja ne znam šta u tim ludim glavama može da se desi. Ovaj skup je bio protivzakonit, vi ceo dan pozivate na linč. Ovde nikakvo pitanje nije u pitanju. Na svako pitanje koje su postavili na Tviteru sam odgovorio. Osećam najveću odgovornost, da pokazujem 10 puta manju snagu nego što je stvarno imam. I da stvari dovedemo u mirne vode, zato neki traže incidente. Cela Srbija zna da ste pljačkali narod na Starom gradu, pa ste kuma kao mafijaš vezivali. Ovo je politička istina, to je da ja znam da je on to uradio. Danas se javio i drugi uzbunjivač, sutra će se javiti i treći.

21.12 - Svih 145 ljudi starih i mladih koji su bili večeras ovde boriću se da vide da to nije budućnost. Ja sam mislio zimus kad su ti ljudi šetali to su stranački ljudi. Ali sada vidim šta sve rade da to nisu stranački ljudi. Morao sam da se borim da to sprečimo. Hoću za ovih 145 ljudi da kažem šta je to što smo uradili i da hoćemo da se borimo za ovu zemlju. Zamislite da se naši ljudi spreče da gostujete na N1, ja bih lično otišao da ih u tome sprečim.

foto: Printskrin / RTS

21.06 - Nisu ni Marko Bastać zvani Kesa, ni Boško Obradović nekakvi studenti. Oni su, podsetiću vas pokušali da me spreče da uđem u Skupštinu na sednicu povodom Kosova, pokušali su da me spreče da uđem u Predsedništvo. Ovo je jedna loša poruka za sve ljude. Njih je bilo večeras više od 150, žao mi je što je deo ljudi došao da me podrži, došlo je 30ak ljudi koji su ušli u dijalog sa njima koji je nepotreban, ja sam njih molio da ne dođu, ja hoću da izbegnemo sukobe. Ponosan sam što za sedam godina niko nije stradao. Pravne sankcije trpe oni koji su napali Borka Stefanovića, ali niko nije ubijen kao Ranko Panić.

Ne može neko da vas sačekuje i da vam sprečava kretanje, to je najgori fašizam. Ja pričam o ideologiji fašizma, ne pričam da su oni počinili holokaust.

Primitivno je kad Vas nazivaju prostitukom. To još ne možete do kraja da karakerišete kao fašizam, ali kada vi nekoga sprečavate da se kreće, kada spaljujete knjige, pa to je fašizam, to je ono što se dešavalo u pivnicama u Minhenu.

foto: Printskrin / RTS

21.00 - Hvala svim ljudima koji su se danas brinuli. Uz nekoliko psovki sam uspeo da uđem. Uvek dolazim na Aberdarevu ulicu, neki su momci iz kafića dobacivali, ustali, ništa strašno. Iznenadilo ih je što sam došao pešice.

20. 50 - Predsednik Vučić je stigao u zgradu RTS.

"Stigao na RTS. Hvala svim ljudima na podršci. Poslednje pripreme pred emisiju", napisao je predsednik Vučić na svom Instagram profilu uz sliku iz zgrade RTS.

