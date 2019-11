VUČIĆ O SASTANKU SA FRANCUSKIM PREDSEDNIKOM: Makron doživljava Srbiju kao veoma važnog partnera

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da francuski predsednik Emanuel Makron doživljava Srbiju kao veoma važnog partnera u kontekstu evropske bezbednosti, i da joj, kao najvećoj i najznačajnijoj zemlji Zapadnog Balkana, pridaje poseban značaj u evropskim integracijama.

Vučić je izrazio očekivanje da će na Samitu EU u Zagrebu sve biti jasno kad je reč o daljoj politici proširenja i evropskim integracijama.

Vučić je na pitanje da li smatra da Makron želi da vidi Srbiju u EU, odgovorio da misli da da, ali pre toga šef francuske države želi da postavi neka nova pravila za samu Uniju.

"On govori iskreno, otvoreno, a ja volim taj pristup, jer znate na čemu ste. To što će neko da priča kako je sve divno i bajno, a u stvari onda provedete 50 godina kao Turska čekajući nešto što znate da nećete dočekati, taj pristup ne razumem", kazao je on.

Predsednik je naglasio da voli što sa Makronom može da razgovara na iskren i pošten način.

"Mislim da on Srbiju dobro doživljava iz još jednog ugla u smislu evropske bezbednosti kao veoma važnog partnera", podvukao je on.

Vučić je kazao da Makron ima svoju agendu za mnoge druge zemlje u EU, i da želi da sa njima razgovara o tome kakva će da bude Unija.

foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije

"Ja sam tražio pojašnjavanje svega. Da tačno kaže koja su to pravila. Strukturni fondovi ili ne. Koliko čujem, Holandija se tome protivi. Ostaje da se vidi da se dogovore. Očekujem na Samitu u Zagrebu da sve bude jasno", naglasio je on.

Kada je reč o nenajavljenom sastanku Makrona sa njim i Tačijem, Vučić kaže da je i sam bio iznenađen.

"Danas u vreme otvaranja panela, gde sam razgovarao sa belgijskom premijerkom i Žoržom Veom, predsednikom Liberije, došli su i rekli mi da predsednik Makron moli da dođem na sastanak. Rekao sam da nema problema. Tema je bila dijalog, nastavak razgovora, kada bi to moglo da se očekuje, kada će nova vlada da se fromira u Prištini, šta su ciljevi i mogućnosti", preneo je on.

Uputan za zaključke tog sastanka Vučić je kazao da nema ništa posebno ekskluzivno da prenese.

"Sem da smo i jedan i drugi rekli da želimo nastavak dijaloga, a da se zna koji je uslov. Ccekamo da formiraju vladu", podvukao je on.

Na pitanje kada se može očekivati formiranje vlade u Prištini, i da li je to i dalje dva do tri meseca kako je ranije rekao, Vučić je odgovorio da treba računati sa januarom, i ništa pre toga.

"Oni će pre toga teško formirati vladu. Videćemo šta je smisao, šta su želje, da li neko želi kompromis ili da li će nastaviti da govore spremni su na mirovni sporazum uz uzajamno priznanje. To će uvek govoriti i to im je stav od 2008. Imaju samo jedan stav, a to je da svi treba da priznaju njihovu nezavisnost", rekao je on.

Vučić je kazao da je pred Makronom rekao da stvari nisu baš tako ružičaste kakve želi da predstavi Priština, i da nisu tako povoljne za njih.

"Srbija ima svoj interes i neće da pristane na ultimatume, već samo na kompromise. Mora da bude spremnost na kompromise, a ne da se Srbiji nameće šta mora da uradi, a da druga strana ništa ne radi", dodao je on.

Vučić je rekao da nije ničim nezadovoljan sa tog sastanka i razgovora, već naprotiv misli da su još jednom određene stvari i pozicije dodatno objašnjene Makronu.

"Iz tog ugla razgovor je bio koristan", konstatovao je on.

Na pitanje da li to što će u parlament u Prištini ući i stranke Fatmira Ljimaja i Bedžeta Pacolija, znači da Aljbin Kurti neće biti novi premijer, Vučić kaže da nije on taj koji će da pravi većinu u prištinskoj skupštini.

foto: INSTAGRAM - BUDUĆNOST SRBIJE

Podseća da je pre skoro 30 dana govorio da u Prištini imaju želju da pokradu srpske glasove da bi prikazali broj Srba manjim nego što jeste, da bi dodatno ponižavali Srbiju i da bi se izmišljali skandali oko trovanja. U tom smislu, najavio je da uskoro slede njegova nova pitanja nadležnima u Evropi i svetu upravo oko slučaja lažnog trovanja.

"Ali treća, za njih najvažnija stvar zbog koje je sve pokrenuto je da se smanji osnova po kojoj se računa da li su određene stranke prešle cenzus ili ne. Ukoliko bi DSK uzela na svoju kvotu Koaliciju NISMA, Ljimaja i Pacolija, to bi začilo da Kurti više nije najveća snaga. Onda ostaje da se vidi da li će Vljora Osmani ili Kurti da bude premijer, ali to su njihove stvari", rekao je Vučić.

Upitan sa kim bi on više voleo da pregovara, ističe da on nije tu da bira, niti želi da bira bilo šta kod Albanaca.

"Želeo sam da izaberemo Srpsku listu i to smo uspeli, da bismo mogli da imamo jedinstven pristup našeg naroda sa KiM, da cela Srbija bude jedinstvena i to je za nas bilo važno. A, mi nismo ti koji treba da biramo albanske predstavnike. Albanci su ih izabrali i oni neka donose odluke kakve hoće", rekao je Vučić.

Istakao je da za Beograd to svakako neće biti lako, jer za nas tu nema dobrog ili naročito prijateljskog okruženja, ali da mora da se razgovara, jer je 100 puta bolje da se razgovara, nego da se ratuje.

Povodom njegovog eventualnog odlaska u Zagreb, na kongres Evropske narodne partije, i upitan za koga je to nezgodnije pitanje - za njega ili za hrvatske zvaničncike, predsednik Srbije je odgovrio da ne vidi zašto bi to za njega bilo nezgodno, jer je tamo već išao i ništa mu, ističe, nije bilo nezgodno, jer je uvek govorio istinu.

"Ako je nekome od njih nezgodno ili ne umeju da objasne kako je moguće da nacistički zločinac Mile Budak bude nagrađen brojnim spomenicima i ulicama širom Hrvatske, meni nije ni malo", rekao je Vučić.

Kako je primetio, Hrvati bi da zabranjuju postavljanje spomen ploče, unutar spomen sobe, unutar jedne kasarne ili vojne zgrade (generalu nekadašnje JNA Mladenu Bratiću), čoveku koji je bio vojnik, komandant brigade, i koji ni za šta nigde nije osuđen.

"To je strašan problem zbog kojeg vi upućujete protest, a nije probem da nacistički zločinac, ministar u vladi ustaške NDH ima tolike spomenike i ulice, čovek koji se zalagao za ubijanje jedne trećine srba, za proterivanje jedne trećine i da se trećina prevede u katoličanstvo. Pa, čekajte... I vi onda pričate o evropskim vrednostima...", rekao je Vučić.

"Šta meni ima da bude nezgodno? To da li će da me drže vezanog u sobi u hotelu, pa da ne izlazim nigde, ko bi šta mogao da uradi... Šta me za to briga. Ja drugi probelem ne vidim tu, ali sam ću doneti odluku", rekao je Vučić.

Upitan da li će ići u Zagreb, odgovorio je: "Sutra ili prekosutra čućete. Napisaću jedno pismo. Volim da pišem u poslednje vreme."

