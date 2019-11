VUČIĆ O ODLASKU NA KONGRES U ZAGREB: Biće interesantno moje pismo, trudiću se da odbranim mogućnost da razvijamo normalne odnose

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će biti interesantno njegovo pismo i razgovori koje će imati danas i sutra povodom poziva Evropske narodne partije da prisustvuje njihovom kongresu u Zagrebu.

"Biće interesantno moje pismo i razgovori koje ću voditi danas i sutra, a pritom ću se truditi da odbranim mogućnost da razvijamo normalne odnose sa Hrvatskom. Međutim, za tango je potrebno dvoje", rekao je Vučić novinarima u Parizu.

On je ponovio da se povela "strašna hajka" zbog postavljanja spomen ploče u kasarni za čoveka koji ni za jedno delo nije osuđen (generalu JNA Mladenu Bratiću).

"Vi imate na desetine spomenika nacističkom ministru Mili Budaku iz nacističke države Hrvatske, koji je tražio da se trećina Srba protera, trećina prekrsti i trećina ubije. Kako hoćete da to prećutim, kako da na to ne odgovorim. Je l' to velikosrpska ideja", upitao je Vučić.

On je naveo da se trudi da ne priča o ustaškim zlodelima i sve šta je njegova porodica doživela od Hrvata u Drugom svetskom ratu i u poslednjim ratovima i kako njegov otac ne pamti ni svog oca, ni svog dedu, jer je rođen posle njehove smrti, u izbeglištvu u Srbiji.

"Kuće Vučića prve su spaljene tokom rata 1992. godine. Opet su sav bes iskalili na uglednim Srbima u selu Čipuljić, kod Bugojna. Uvek sam se zbog toga trudio da spustim loptu, da mirno reagujem, da ne odgovaram na različite priče i to ću se truditi i ubuduće", rekao je predsednik.

Dodaje da su Srbi u Drugom svetskom ratu išli na klanje ne misleći da će to nekada da dočekaju. I njegovom dedi, navodi, stožernik je obećao da mu "neće faliti dlaka sa glave".

"Nije dlaka, ali je glava falila", rekao je predsednik.

Kako kaže, ne želi da njegova lična istorija na bilo koji način utiče na međudržavne odnose i trudi se da racionalno posmatra stvari.

"Šta hoćete od nas danas, da vam ne odgovorimo na bilo šta. Da nas ponižavate i nipodaštavate svaki dan, a da ne smemo ni da kažemo da smo Srbi, ili da moramo da kažemo 'krivi smo za sve'", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

