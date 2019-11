GODFRI: Cilj SAD da ohrabri dijalog Beograda i Prištine, a evo šta je moj GLAVNI ZADATAK

Cilj Amerike je da ohrabri dijalog između Beograda i Prištine i ukaže na to koliko bi ljudi u regionu imali koristi od toga da se nađe rešenje za kosovski problem, izjavio je novi američki ambasador Entoni Godfri.

- Moj zadatak je da popravim odnose Srbije i SAD, ali da radim u interesu svoje zemlje na Balkanu, a interes Amerike je da Zapadni Balkan postane mesto stabilnosti i prosperiteta, gde se poštuju demokratske vrednosti, gde zemlje poštuju granice i imaju dobre odnose, rekao je Godfri.

On je istakao da je to najbolji način za put ka Evropskoj uniji i zato je, kako kaže, njegov cilj da upotrebi svu energiju i sva sredstva ambasade u Beogradu da pomogne Srbiji da postigne ono što je sama sebi postavila - a to je ulazak u EU.

Naveo je i da je Evropska unija poslala loš signal kada je rekla da zaustavlja proces proširenja.

- Američki izaslanik za Zapadni Balkan Metju Palmer i ja smo razgovarali i izrazili razočarenje što EU nije učinila korak napred. Bio je to loš signal, rekao je američki ambasador.

On, ipak, napominje, da članstvo u EU ostaje za Srbiju važan podstrek.

- Kolege iz Brisela su me uverile da nije baš došlo do potpune promene politike i podsetili su me da je proširenje utkano u osnivačka dokumenta Unije, tako da to pitanje nije sasvim zatvoreno, rekao je amabasador.

Na pitanje da li vakuum koji ostavlja odlaganje proširenja za neke druge uticaje na primer Rusije i Kine, americki mabasador kaže da ga to ne uznemiruje.

- Srbija dobro napreduje, najveći deo investicija dolazi iz Evrope. Evropa je blizu, a Kina i Rusija su daleko. Razumem specijalne veze Srbije sa Rusijom i Kinom i one su vam važne, Srbija sama odlučuje o svojim partnerstvima i mi te odluke poštujemo, naveo je Godfri.

Posebno poštujemo odluku o neutralnosti i suverenitet Srbije i znamo da je Srbiji važno da postane članica EU, rekao je ambasador.

Prema njegovim rečima, reforme koje su urađene i one koje treba obavljati zbog članstva u EU su važne same po sebi, a ne samo zbog članstva.

Godfri je ponovio da se Amerika zalaže da sve zemlje u regionu postanu članice EU, a naročito one koje to žele.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir