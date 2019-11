ODLUKA O DOKTORATU MALOG POLITIČKA, BRNABIĆEVA: Nezavisnost Beogradskog univerziteta dovedena u pitanje

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da je odluka o proglašenju doktorata ministra finansija Siniše Malog za plagijat "eklatantan primer političke odluke i političkih pritisaka", koji dovodi u pitanje i nezavisnost Beogradskog univerziteta.

"Ovo je eklatantan primer i političke odluke, i političkih pritisaka, i dvostrukih standarda, i šta sve ne. Za mene, ovo ozbiljno dovodi u pitanje nezavisnost Beogradskog univerziteta i daleko prevazilazi doktorat Siniše Malog", rekla je novinarima u Novom Sadu Ana Brnabić, odgovarajući na pitanje u vezi s doktoratom Siniše Malog i o tome da li će i kakve posledice on snositi.

"Za mene, kao predsednicu Vlade Srbije, najvažnije u ovom trenutku da sve što radim da se pokaže da mi kao Vlada ni u jednom trenutku nećemo da utičemo na autonomiju Univerziteta. Ali, ostali, koji toliko vole taj Univerzitet, treba da razmisle o svim ovim pitanjima i kažu koji su odgovori na njih, jer ovo je daleko prevazišlo doktorat Siniše Malog", rekla je premijerka.

Ona je svoju tvrdnju da Beogradski univerzitet ima dvostruke aršine po pitanju odlučivanju o kršenju etičkog kodeksa potkrepila primerom Saobraćajnog fakulteta.

"Potpuno drugačija situacija je bila kada je profesor Dragan Đuričin pred Beorgadskim univerzitetom pokrenuo postupak zbog neakademskog ponašanja svog kolege, akademika Teodorovića, jer ga je akademik omalovažavao u javnosti, što nije dozvoljeno po etičkom kodeksu da tor adi bez ikakvog osnova. U tom slučaju, Beogradski univerzitet je potpuno drugačije reagovao. Prosledio je Saobraćajnom fakultetu njegovu žalbu, Nastavno-naučno veće je odbacilo i vratilo Univerzitetu, a Univerzitet to samo prosledio profešoru Đuričinu i pozvao se na decentralizaciju i da ne želi dalje da se meša. U slučaju Siniše Malog mešao se četiri puta i četiri puta preinačio odluku Nastavno-naučnog veća", rekla je Brnabićeva.

Upitana kako je razumela izjavu predsednika Aleksandra Vučića da Siniša Mali mora snositi i političke posledice i da li to znači da će se to odraziti na njegovu funkciju ministra, premijerka je rekla da će s Vučićem razgovarati "i kao s predsednikom Srbije i kao s predsednikom Srpske napredne stranke" o ovom pitanju.

"Ako se ne varam, predsednik Vučić je rekao da Mali treba da snosi političke konsekvence svojih loših procena i političkih odluka, a kao ministar finansija on jeste i politička figura. Ja, ako imam šta da zamerim Malom, onda je to što je dozvolio ove pritiske i ucene i da njegov doktorat politizuju kao temu. Mislim da je bilo važno da je Siniša Mali u jednom trenutku trebalo da izađe i kaže - ljudi, u trenutku kada vi politizujete ovaj doktorat, ja u tome ne želim da učestvujem, ne želim ovo da radim ni sebi, ni svojoj porodici, ni Vladi. To bih ja uradila", rekla je Ana Brnabić.

Ocenila je da je Mali još ranije trebalo da povuče svoj doktorat, jer, kako je rekla, njemu zvanje nije ni dodeljeno.

"I da kaže da to nema više nikakve veze sa akademskom čestitošću ili stručnošču, ovo ima veze samo s političkim pritiscima, koji su od trenutka kada je grupa studenata blokirala Rektorat i rekli mi ćemo ponovo blokirati, ako nam se ne svidi odluka, on je trebalo da kaže da ga ovo više ne zanima", rekla je Brnabićeva.

(Kurir.rs/Tanjug)

