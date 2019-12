VUČIĆ DANAS SA PUTINOM U ČETIRI OKA: On je iskreni prijatelj Srbije! Potom sledi radni ručak u čast gostiju iz Beograda

"Nadam se dobrom razgovoru sa predsednikom Putinom, ovo je važan sastanak za Srbiju. Razgovaraćemo o svim ključnim pitanjima, od KiM, regiona iz kojeg mi dolazimo do toga kakav je pogled i sagledavanje sveukupne političke situacije predsednika Putina. Za nas je od ključnog značaja da nastavimo razgovore o bilateralnoj saradnji i da vidimo kako da poboljšamo našu trgovinsku razmenu." - Predsednik Vučić u jednodnevnoj radnoj poseti Sočiju.

