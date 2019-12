VUČIĆ PORUČIO IZ SOČIJA: Borim se za našu državu i narod, UVEREN SAM U PRIJATELJSTVO RUSIJE!

Predsednik Vučić je uoči susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom rekao da je Soči sada potpuno drugi grad, da ne liči na onaj od pre šest godina kada je bio tu.

- Sve je procvetalo, grad je napredovao. Tada smo, 2013. godine, na prvom zvaničnom susretu, pričali o našim dugovanjima. Putin je na pristojan način bio ljut govoreći o dugovima. Rekao sam da vraćmo dugove, i evo, danas razgovaramo o našoj saradnji koja je dobra. Ponosan sam na naš odnos – rekao je Vučić ističući da će sutra govoriti o politici, ali i ekonmiji.

- Što je do nas, radimo sve. Ne smemo da gasimo našu proizvodnju. Hoćemo da proširimo naš gas, a ne da spuštamo naš gas i industriju. Rešavaćemo i to sutra na ručku sa Putinom – rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je kazao da je stvaranje sistema, što se vojske tiče, budući korak.

- Stvaranje sistema koji će stvoriti jaču i bolju vojsku je sledeći cilj. Mi nismo inferiorni u poređenju sa bilo kim. Bili smo nekada, ali danas smo daleko od inferiornog. Ako pogledate naše lovce i avione, videćete da nije ista vojska kao što je bila pre pet godina. Bolja je – rekao je Vučić.

Kazao je da je cilj Srbije da nastavi da ima dobre odnose sa Rusijom.

- Došao sam ovde čista obraza uveren u prijateljstvo Rusije prema nama. Savest mi je beskrajno čista po svakom pitanju. Ja sam presednik Srbije, volim Rusiju, Nemačku, Francusku, Ameriku ali najviše volim Srbiju – kazao je Vučić i istakao da se bori za interese svoje zemlje i svog naroda.

Na pitanje da li će biti razgovora o špijunskoj aferi Vučić je rekao:

Kome smetaju dobri odnosi Srbije i Rusije?

- Nekima smetaju ti odnosi, a ne sve to kažem da je to potvrda dobre i odgovorne politike. Svi napadi govore da je naša politika odobro osmišljena da vodimo računa o sebi i svojim interesima. Da za sebe izvučemo najviše za to su me ljudi birali.

Na pitanje o napadima medija na predsednika Srbije Vučić je rekao?

- Kad prvi put objavite uperen snajper u predsednika države ja sam se na to nasmejao, jer je naša firma to iznosila na prodaju. To pokazuje razliku između pristojne i normalne Srbije i one koju oni predstavljaju. Posle pet dana da se bilo šta desi svejedno je. Kukate po 50 dana kad neko deli leteke. Neka oni rade svoj posao, što duže nastave to će ljudi jasnije da primete razliku.

