ĐURIĆ O OBJAVLJENIM DELOVIMA OPTUŽNICE ZA UBISTVO IVANOVIĆA: To je nastavak hajke na Srbiju

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić navodi da optužnice protiv osumnjičenih za ubistvo Olivera Ivanovića, koje se objavljuju u novinama, pokazuju potpunu atrofiju i nemoć pravosuđa u Prištini, kao i nastavak linča i hajke na Srbe i Srbiju.

Marko Đurić je rekao da Priština zapravo prikriva dokaze i detalje iz istrage o ubistvu Olivera Ivanovića i dodao da može da kaže da svi tragovi u vezi sa istragom ubistva vode upravo ka Prištini.

"Nisam ni sudija ni tužilac, ali kao neko ko je imao određenih uvida u operativni rad naših službi, mogu da kažem da svi tragovi u vezi sa tim stravičnim zločinom vode prema Prištini", rekao je Đurić.

Dodaje da u tom smislu ne iznenađuje histerična kampanja Prištine sa željom da se na nekolicinu Srba sa KiM, koji su im dostupni, sruči sav teret.

Upitan zašto nema Milana Radoičića na otpužnicama, iako se ranije njegovo ime spominjalo u tom kontekstu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju kaže da se Priština igra sa optužnicama kako im politički odgovara.

"Koriste to za političku manipulaciju", rekao je Đurić.

Moj posao je da razgovaram

Govoreći o fotografiji iz Tirane na kojoj se nalazi i član Predsedništva pokreta Samoopredeljenje Dželjalj Svecla, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je rekao da je u glavnom gradu Albanije učestvovao na regionalnom skupu političkih stranaka iz celog regiona, na kojem se nije razgovaralo ni o budućoj Vladi ni o razgovorima Beograda i Prištine.

Ocenjuje da je dobro što je bio u Tirani, da je njegov posao da razgovara sa separatistima, za šta ga, dodaje, građani sedam i po godina plaćaju.

"Bio sam preko 200 puta na razgovorima sa separtistima u Briselu i drugim mestima, da branim poziciju Srbije i KiM u sastavu Srbije. To nije prijatno, ali moj posao je da razgovaram i za to me plaćate", rekao je Đurić.

Ne nadam se pravdi za Srbe

Osvrćući se na današnji odlazak Kadrija Veseljija u Hag, navodi da se ne nada pravdi za Srbe.

Rekao je da 20 godina niko nije ozbiljno procesuiran zbog zločina nad Srbima, da se pominje Račak, ali da niko ne pominje, na primer, Radonjičko jezero.

Kaže da niko nije osuđen za Račak, ni u prištinskom pravosuđu ni u Hagu, ali da danima traje kampanja protiv predsednika Srbije jer je stao u odbranu Ivana Todosijevića, koji je rekao da je Račak izmišljeni povod za agresiju 1999. godine.

Đurić je rekao i da lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti ne želi da pregovara sa Aleksandrom Vučićem jer je on najjači pregovarač Srbije, sa najviše iskustva, podrškom građana, ali i međunarodne zajednice.

"On bi želeo da Srbiji budu vezane ruke u razgovorima... On bi hteo i da imenuje s kim bi da razgovara, možda bi sa onima u Beogradu kojima se sviđa... Idealan pregovarački tim bi mu bio onaj koji bi mu donosio burek", zaključio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

(Kurir.rs/RTS/Tanjug)

