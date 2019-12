ĐURIĆ O PRESUDI TODOSIJEVIĆU: Umesto da ga EU zaštiti, oni se priključuju hajci i progonu!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je danas EU da jasno kaže da li podržava uvođenje verbalnog delikta i zabranu slobode izražavanja Srbima na Kosovu i da li je Ivan Todosijević žrtva novog političkog aparthajda, uz njihovu podršku ili bez nje.

"Na osnovu izjave Kancelarije EU u Prištini možemo da zaključimo da se linč koji se sprovodi protiv Ivana Todosijevića, koji je osuđen na dve godine zatvora samo što je kazao istinu i usudio se da kaže da je Račak bio lažni povod za protivpravnu agresiju, te da je delovanke OVK bilo terorističko i da ono što se desilo u Račku nije bio genocid i masakr, sprovodi uz njihovu podršku", rekao je Đurić na konferenciji za novinare.

On je naveo da cela priča služi samo vraćanju u prošlost.

"Todosijević je osuđen na dve godine zatvora jer neko želi da vraća region u prošlost i Srbima zabrani pravo da iznesu svoj sud i politički stav, kakav god bio, o dešavanjima i događajima pre 20 godina. Zato vidite neverovatnu hajku protiv slobode govora i prava čoveka da iznese svoj stav. I umesto da EU zaštiti Todosijevića da iznese svoj stav, ako je verovati albanskim medijima, oni se priključuju hajci i progonu Todosijevića", rekao je Đurić.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je izrazio nadu da to neće biti poslednja reč iz Brisela, već da će ustati u zaštitu prava i sloboda.

Podsetio je da je i Helene Ranta, šef finskih patologa koja je sprovodila istragu u Račku i koja u svojim izveštajima 2006. nije želela da upotrebljava termin masakr, kazala da je tadašnji šef misije OEBS Vilijem Voker primoravao da to napiše.

"Ona nije prihvatila to zbog čega je on, kako je navela Ranta, praskao, lomio olovke, i vršio strahoviti pritisak da bi to bilo iskorišćeno kao povod za agresiju. Izbačeno je čak iz optužnice protiv Slobodana Miloševića. Priča o Račku, i još dva mesta, koja je stajala u optužnici, izbačena je u procesu Miloševiću. Niko nije procesuiran, niti postoji presuda da se u Račku desilo to zbog čijeg negiranja je osuđen na dve godine zatvora Todosijević", podvukao je Đurić.

Đurić je ponovio da je Todosijević žrtva progona, a EU se pridružuje tome.

"Neka gospoda iz Brisela odgovore zašto 2.441 dan nema ZSO, zašto 380 dana traju takse od 100 odsto. Jesu li to evropske vrednosti i principi, jel to prethodna administracia šalje poslednje pozdrave dok se druga ne uhoda", upitao je on.

Rekao je da je moralna obaveza svih odgovornih ljudi da ustanu u odbranu Todosijevića.

"Fasciniran sam kolektivnom histerijom koju su podigli prištinski mediji protiv Todosijevića, i Aleksandara Vučića koji se usudio da kaže da Todosijević nije zločinac i da ne treba da ide u zatvor, kao i da u Račku nije bilo genocida. Vučić sada prolazi 'medijskog toplog zeca' od strane albanskih separatista od kojih su mnogi sami teroristi i zločinci", rekao je Đurić.

Kazao je da sada oni pridikuju nešo čoveku koji se usudio da kaže da je slučaj Račak bio lažni povod za agresiju.

Osvrnuo se i na ćutanje opozicije u vezi slučaja Todosijevića, rekavši da ih baš briga za srpski narod.

"Nema povoda da se kaže nešto ružno o Vučiću, meni i drugima, pa nema o čemu da se govori kada je reč o nečemu što je od interesa za srpsku državu. To govori o njihovom odnosu prema celoj srpskoj stvari", naglasio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

