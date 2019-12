VUČIĆ O LICEMERNOJ OPOZICIJI: Zbog izmišljene afere Krušik Bugarska prodala rakete, urušavaju nam namensku industriju

Samo sedam dana nakon lansiranja izmišljene afere Krušik, Ujedinjenim Arapskim Emiratima je minobacačke rakete, kakve ima i Srbija, prodala Bugarska, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je, odgovarajući na pitanja srpskih novinara u Tirani, rekao da je mnogo licemerja i laži u onome što radi opozicija u Srbiji.

On je iz tog ugla govorio i na pitanje kako vidi to što je Vuk Jeremić svojevremeno pomogao da Slobodan Tešić bude skinut sa crne liste UN, i što je Tešićevog prijatelja zaposlio u Ministarstvu spoljnih poslova: "To govori o licemerju i lažima, tu nema krivičnog dela. Bolje da je pomogao srpskom trgovcu oružjem, nego američkom", rekao je Vučić na pitanje novinara kako komentariše navode "Kurira" da je Jeremić, dok je bio predsedavajući Generalne skupštine UN (2012-13) "navodno izlobirao da Tešić 2013. bude "izbrisan" s liste UN za zabranu putovanja".

Vučić je, međutim, istakao da su mnogi Srbi učestvovali u akciji urušavanja sprske namenske industrije i Krušika, koji je, kako kaže, aktuelna vlast uspela da podigne na noge.

Kao primer urušavanja navodi to što je samo sedam dana nakon pokretanja "lažne afere", minobacačke granate, kakve ima i Srbija, Ujedinjenim Arapskim Emiratima prodala Bugarska.

Upitan da li će podneti ostavku, što su zatražili Dragan Đilas i Boško Obradović, Vučić kaže da će sačekati da im se u zahtevu priključi i televizija N1, pa će onda razmisliti o tome.

Vučić je upitan i da prokomentariše izjavu Vesne Pešić da se " auto-putevi koje Vucičh otvara ne mažu na hleb".

Predsednik je ironično rekao da su "oni namazali stotine miliona evra na hleb" i da zato sada imaju kontrolu nad medijima i institucijama, koje plaćaju parama koje su pokrali od naroda.

Vučić je dodao i da se bolnice ne mažu na hleb, ali da se u njima leče ljudi i najavio dalje rekonstrukcije i izgradnje bolničke infrastrukture.

(Kurir.rs/Tanjug)

