JEREMIĆ SKINUO TRGOVCA ORUŽJEM SA CRNE LISTE UN! Iza ove odluke stajao je i jedan bivši predsednik Srbije!

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić pomogao je da Slobodan Tešić, koji važi za najvećeg srpskog trgovca oružjem, bude skinut sa crne liste Ujedinjenih nacija, na kojoj je bio od 2003. godine zbog kršenja sankcija za izvoz naoružanja u Liberiju, otkriva Kurir.

Jeremić je, kako saznajemo, tokom svog jednogodišnjeg mandata na mestu predsedavajućeg Generalne skupštine UN (2012-2013) navodno izlobirao da Tešić 2013, posle 10 godina, bude „izbrisan“ s liste UN za zabranu putovanja.

foto: Marina Lopičić

Diplomatski pasoš

- Jeremić je to činio po nalogu tadašnjeg ministra spoljnih poslova Ivana Mrkića. A Mrkiću je to sugerisao tadašnji predsednik države Tomislav Nikolić - priča izvor Kurira.

Zanimljivo je i da je Tešić, dok je na čelu Ministarstva spoljnih poslova (MSP) bio Mrkić, dobio i diplomatski pasoš s kojim je nesmetano mogao da putuje po svetu iako je bio na crnoj listi UN. U celoj priči je bio i Mrkićev sin Mirko, i to kao jedan od advokata koji su učestvovali u Tešićevom skidanju sa crne liste UN.

foto: Nemanja Pančić

Naš sagovornik kaže i da se sumnja da je, pored Jeremića, u ovom slučaju prisutan i njegov bliski saradnik Zdravko Ponoš. - Jer Ponoš je bio s Jeremićem i u Njujorku. Bio je šef njegovog kabineta kao predsedavajućeg GS UN - kaže naš izvor.

Korist

Nije nepoznato, ukazuje član Svetske asocijacije šefova policije Marko Nicović, da Tešić trguje oružjem od devedesetih godina, te da je to radio i u vreme bivše vlasti - dok je Ponoš bio načelnik Generalštaba, a Jeremić ministar. - Ne čudi da su se povezali i da do danas održavaju veze. Ponoš je po funkciji bio upućen u trgovinu oružjem, pa je posle prešao u MSP kod Jeremića, gde se izdaju dozvole za izvoz... Jeremić uz to ima kontakte po svetu. Oni su zbog znanja, političkih kontakata, funkcija njemu koristili, a i njima je Tešić dobrodošao jer mogu da izvlače benefite, sad i za Narodnu stranku.

Skandalozno Slobodan Tešić kadrira u MSP Slobodan Tešić godinama ima jake veze u srpskoj diplomatiji. Kako je Kurir pisao, on je postavio aktuelnog političkog direktora MSP Zorana Vujića, koji je u MSP još iz vremena kada je šef diplomatije bio Jeremić, a ministrov pomoćnik Ponoš. Sumnja se da je Ponoš i danas aktivan u trgovini naoružanjem, i to sa Tešićem i Vujićevim bratom koji živi u Čileu, a da im Jeremić pomaže sa svojim kontaktima u svetu. Tešić je, inače, i sam priznao da je Vujić „njegov čovek“. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je za Kurir da će naložiti da se provere svi navodi i preuzeti sve mere ako se ti navodi potvrde. foto: MSP

Kurir / Ekipa Kurira/Foto: AP, Interpol, Zorana Jevtić

Kurir