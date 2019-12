DAČIĆEVA MUTNA EKIPA! Oko Ivice su ljudi optuženi za teška dela - bliski su sa NARKO-BOSOVIMA, trgovcima oružjem...

Najbliži saradnici šefa diplomatije i lidera SPS Ivice Dačića godinama su ljudi koji su bili optuženi za teška krivična dela ili su im pak za napredovanje u službi pomagali kontroverzni biznismeni, pokazuje istraživanje Kurira.

Među njima su Branko Lazarević, šef Dačićevog kabineta u vreme dok je bio ministar policije, aktuelni politički direktor Ministarstva spoljnih poslova (MSP) Zoran Vujić, inače blisko povezan sa kontroverznim trgovcem oružjem Slobodanom Tešićem, dok je u SPS Dačićev najbliži saradnik Vladan Zagrađanin, optužen u aferi „Kofer“.

Odavanje državnih tajni

Lazarević je oslobođen optužbi za odavanje službene tajne narko-klanu Darka Šarića, ali su se pre nekoliko dana pojavili dokazi - transkripti razgovora - da je on upravo to činio. Na snimku koji je objavio portal Krik čuje se kako Lazarević, tokom razgovora s Rodoljubom Radulovićem - Mišom Bananom, kaže da će još jednom proveriti da li se protiv njegovog prijatelja Šarića vodi istraga. Tužilaštvo je te razgovore smatralo ključnim dokazima da su Dačićevi ljudi dostavljali mafiji informacije, ali ih je sudija Danko Laušević izbacio iz procesa i zapečatio.

Dalje, da Vujić bude postavljen za političkog direktora Dačićevog ministarstva urgirao je, kako smo otkrili, kontroverzni trgovac oružjem Slobodan Tešić, koji je bio na crnoj listi UN zbog kršenja sankcija i izvoza naoružanja u Liberiju. Tešić se inače hvalio da je Vujić „naš čovek“. Posebno je zanimljivo da su Tešić i Vujić bliski s liderom Narodne stranke Vukom Jeremićem i njegovim saradnikom Zdravkom Ponošem. Navodno, Tešić, Ponoš i Vujićev brat, koji živi u Čileu, trguju oružjem po svetu.

Primanje mita

Ivica Dačić i u svom SPS uz sebe ima, u najmanju ruku, kontroverznu osobu - Vladana Zagrađanina, koji se nalazi na mestu predsednika Izvršnog odbora socijalista. Prvi operativac socijalista svojevremeno je bio optužen za primanje mita u aferi „kofer“. Zagrađanin je oslobođen 2011, ali se njegovi drugovi socijalisti kunu da njegov životni stil nikako ne prati njegova primanja - ima više nekretnina, skupoceni automobil...

Ivan Ninić

SERVISIRANJE POTREBA MAFIJE

foto: Damir Dervišagić

To što je Dačić okružen ljudima ovakvih biografija ukazuje na to da su mafija ili delovi mafije instalirali svoje ljude preko SPS, tvrdi u razgovoru za naš list Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava: - Presude Lazareviću i Zagrađaninu, bez obzira na to što su oslobađajuće, potvrđuju da u Dačićevom okruženju postoje ljudi koji imaju zadatke da servisiraju potrebe mafije. Kad se pogledaju imovinska karta i način života, jasno je da ti ljudi ne žive od plate. To ukazuje na to da Dačićevo okruženje dobija različite benefite za protivusluge. To što nisu procesuirani, pokazuje slabost sistema.