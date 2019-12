NAJNOVIJI DETALJI AFERE KOJA TRESE MSP: Dačić ostavio diplomatski pasoš trgovcu oružjem iako je upleten u svetske afere

Kontroverzni trgovac oružjem Slobodan Tešić i dalje ima diplomatski pasoš! Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prethodnih godina oduzeo je mnogima ovu povlašćenu putnu ispravu, ali se na tom spisku nepoželjnih nije se našao ovaj kontroverzni trgovac oružjem, iako iza sebe ima brojne mutne poslove, otkriva Kurir.

To praktično znači da on i dalje po svetu, zahvaljujući Dačiću, putuje uživajući sve povlastice koje donosi diplomatski pasoš.

foto: Marina Lopičić

Bruka državu

Tešić je pasoš dobio u vreme dok je ministar diplomatije bio Ivan Mrkić, koji je, kako smo pisali ovih dana, uticao i na to da on bude skinut sa crne liste Ujedinjenih nacija, na kojoj je bio od 2003. do 2013. zbog izvoza oružja u Liberiju uprkos sankcijama.

- Nikome nije jasno kako Tešić još ima diplomatski pasoš. To je isprava koja se ne dobija lako, ali mu je Mrkić dodelio očigledno zbog neke koristi. Međutim, kad se saznalo o svim Tešićevim muljanjima, trebalo je da mu se oduzme pasoš, jer ovim se bruka i čitava zemlja. Dačić je najavljivao da će pročistiti spisak vlasnika diplomatskih pasoša, izgleda da je to i učinio, ali je Tešića izostavio, pa tako on i danas mirno putuje sa srpskim diplomatskim pasošem. To je skandal ako se zna u kojim je sve mutnim poslovima učestvovao - priča naš sagovornik.

Ko je presudno uticao na to da se Tešiću ne oduzme pasoš, u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) niko ne zna, a na naša pitanja ovim povodom juče nije odgovarao ni šef diplomatije Ivica Dačić.

Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić postavlja pitanje zbog čega je Tešić uopšte svojevremeno i dobio diplomatski pasoš. - On je trgovac, opravdano se može postaviti pitanje ispravnosti odluke da se uopšte i izda diplomatski pasoš čoveku koji ne radi za državu, već se bavi privatnim poslom. U tom kontekstu bi trebalo preispitati odluku o dodeli pasoša - kaže Nenadić.

foto: MSP

Čvrste veze

Podsetimo, Tešić u MSP i dan-danas ima uticaj, pa je tako, kako se sumnja, urgirao da se na mesto političkog direktora tog ministarstva postavi Zoran Vujić. U dokumentu koji smo objavili Tešić se čak i javno hvalio da je Vujić „naš čovek“. Tešić i Vujić su, inače, bliski s bivšim šefom diplomatije Vukom Jeremićem i njegovim saradnikom Zdravkom Ponošem. Navodno, Tešić, Ponoš i Vujićev brat, koji živi u Čileu, trguju oružjem po svetu, a u tome koriste veze koje je Jeremić sticao dok je bio u diplomatiji i predsedavao Generalnom skupštinom UN.

NOVI TRANSKRIPTI RAZGOVORA U JAVNOSTI Potvrđeno: Podaci iz Dačićevog kabineta odavani mafijašima foto: Privatna Arhiva U javnosti se juče ponovo pokrenulo pitanje veze šefova narko-kartela Darka Šarića i Rodoljuba Radulovića, zvanog Miša Banana, s nekadašnjim šefom Dačićevog kabineta Brankom Lazarevićem. Naime, KRIK je objavio pet transkripta telefonskih razgovora, a svi ukazuju na vezu Lazarevića i narko-bosova, odnosno otkrivanje poverljivih podataka. U razgovorima, Radulović traži Lazareviću da proveri da li se vodi istraga protiv njegovog prijatelja (Šarića), na šta mu Lazarević obećava da će proveriti, otkrio je KRIK. Takođe, transkripti pokazuju i kako je Lazarević insistirao kod Radulovića da mu nabavi telefon marke „blekberi“, što je on i učinio, ali i to da je njihov odnos veoma blizak, pa se oslovljavaju nadimcima i s „brate moj“. Tužilaštvo ove razgovore, navodi KRIK, smatra ključnim dokazima da su iz Dačićevog kabineta mafiji dostavljane poverljive informacije, ali ipak nisu iskorišćeni na sudu jer ih je sudija Danko Laušević izbacio iz procesa.

Kurir.rs/ ekipa Kurira Foto: Dragana Udovičić, Interpol

Kurir