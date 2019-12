VUČIĆ O INCIDENTU U SKUPŠTINI: Hteli da ružne slike odu u svet, nisu pomogli Srbima u Crnoj Gori

"Samo vrednim i marljivim radom, sposobnošću i znanjem se "kupuje" budućnost. Srbija je danas uspešna zemlja. Morali smo da sprovodimo teške reforme i uspeli smo! To smo uradili zahvaljujući ljudima koji su imali poverenje u svoju državu. Danas stojimo pred vama da vam pokažemo šta ćemo sve da uradimo, da ljudi u Srbiji žive bolje i najvažnija stvar koju moramo da uradimo je da drastično smanjimo proporciju mladih ljudi koji odlaze iz naše zemlje, hoćemo da mladi ostanu u Srbiji, sve radimo zbog toga da bismo imali više dece, da bismo imali budućnost. Ako sve reforme o kojima je @anabrnabic govorila, to su teške reforme, za nas ne za građane koje će morati da se dogode, naš plan i naša projekcija je da će na kraju 2025. godine prosečna plata u Srbiji iznositi 900 evra, a da će prosečna penzija u Srbiji iznositi između 430 i 440 evra i to je ono što za kratko vreme možemo i moramo da uradimo." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavlja program “SRBIJA 2025”, koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj Srbije u narednih 5 godina. 🇷🇸

