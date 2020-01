VUČIĆ PORUČIO MILU I MARKOVIĆU: Niko vam ne ugrožava nezavisnost, vi ste ugrozili srpske svetinje, nemojte da ih uzimate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas u Jutarnjem programu o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, ali i o nemirima u Crnoj Gori izazvanih Zakonom o slobodi veroispovesti.

9.45 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ideja o malom Šengenu veoma značajna za žitelje regiona, ali i da će ona, čak i ako ako ne uspe, ostati zabeležana kao nešto vredno i kao pokušaj određenih lidera regiona da urade nešto za građane.

Za nas je važno da pomognemo privrednicima i građanima i da im omogući slobodan protok roba, ljudi i usluga, da im olakšamo kako možemo i koliko možemo, da smanjimo troškove ... i čak ako ne uspemo, pokušaj će biti zabeležen kao nešto vredno što smo hteli da uradimo za naše ljude, rekao je Vucičh gostujuići na TV Pink.

Dodao je, odgovarajući na pitanja novinara, da ga raduje što su se "Vučićeve makete", kako ih je nazivala opozicija, pretvorile u realnost i što u njima ne može da se nađe slobodno mesto.

"U Beogradu samo imamo dva fantastična nova mosta. Na most preko Save i Kolubare posebno sam ponosan, to je most dugačak 1.600 metara, to nije vijadukt kao most preko Ade, to je pravi most koji ide preko vode, a 100 puta ga je teže izgraditi, i radovi su mnogo komplikovaniji. Srećan sam zbog toga", rekao je predsdnik.

Svi koji su govorili o Vučićevim maketama i koji su govorili "ko će to da kupi..." sada mogu da vide da u izgrađenim zgradama ne može da se nađe slobodno mesto.

Kupuju ljudi, brojni uspešni Srbi, naši ljudi iz inostranstva, a ima i stranaca, rekao je predsednik.

Predsednik je rekao i da će vlada Srbije raditi jače i sanžnije kako bi penzije bile više, i kako bi se plan Srbija 2025 realizovao i prosečne penzije bile između 430 i 440 evra.

9.42 - Niko, ni ja, ni moj brat nismo bili u kontaktu sa Koluvijom - rekao je Vučić i dodao da je to priča koju je isforsirala opozicija.

- To im je trebalo u trenutku kada je počela da im se prazni priča u vezi oko Kršika. Visoku cenu ćemo da platimo za medijsko razarnje naše vojne industrije i već ga plaćamo - rekao je Vučić.

9.38 - Komenatarišući objavu premijera Crne Gore Duška Markovića da je sinoć ugrožena crnogorska ambasada u Beogradu, Vučić je upitao kako je to bila ambasada ugrožena, kad smo štitili ambasadu.

- To sa zastavom nije za pohvalu i nije nešto čime možemo da se dičimo. Crnogorski premijer govori notrone neistine, ali nemojte da govorimo koliko i šta su radili srpskom narodu i šta rade svakog dana. Nemoj da govorimo šta rade srpskom narodu svakog dana. Niko vam ne ugrožava nezavisnost, samo nemojte da uzimate srpske svetinje i nemojte da lažete da vam je ugrožena nezavistnost. Mi da ratujemo nećemo, ni da se sukobljavamo sa vama i nemojte da lažete svoj narod da vam je ugrožena nezavisnost. Vi ste ugrozili svetinje koje nisu vaše i koje ne pripadaju ni MUP ni vladi Crne Gore, nego narodu i srpskoj crkvi - rekao je Vučić.

Dodao je da niko nije ni planirao da uđe u crnogorsku ambasadu u Beogradu na sinošnjem protestu.

Istakao je da je reakcija Markovića preterana i primetio da je ideja crnogorskog premijera možda bila da pred izbore koji slede ujedini crnogorske stranke i da prikažu kao svog jedinog neprijatelja Srbiju.

- Nisu jedanput tako na izborima pobeđivali, a ja mislim da je to neodgovorno- primetio je.

On je naveo da tokom jučerašnjeg protesta navijača Crvene zvezde ispred ambasade u Knez Mihailovoj ulici niko nije pokušao da uđe u zgradu ambasade.

"Oni znaju koliko je snaga bilo spremno da sačuva tu zgradu i osoblje", rekao je Vučić.

Naveo je da je sada Crnoj Gori jedini način da izigravaju žrtve, jer je svima jasno šta su uradili sa Zakonom o slobodi veroispovesti.

"Srbija neće napasti, Srbija želi da ima najbolje odnose sa Crnom Gorom, bratskom Crnom Gorom, jedino što hoćemo je da imamo veće plate", rekao je Vučić.

Dodao je i pre nekoliko godina Crna Gora imala 150 evra veće prosečne plate nego Srbija, ali da ih danas nemaju.

9.34 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se samo mudrošću, pameću i snagom našeg jedinstva može pobediti, a ne mržnjom.

Vučić je govoreći o Crnoj Gori naglasio da je video pokušaj da se Srbija okrivi za sve, kao da smo mi učestvovali u donošenju zakona, kao da smo mi nekoga progonili.

"Nadao sam se da ta noćna mora prođe. Uvek smo u svakom trenutku podržavali i poštovali, posle dobijanja nezavisnosti 2006. crnogorsku državnost. Zato danas nisam radostan kada se loše odnosimo prema Crnoj Gori kao država", poručio je on.

Mi smo, kako je istakao, braća i moraćemo uvek da živimo zajedno, jer nemamo nikog bližeg.

9.25 - Što se tiče CG mnogo sam se radovao poseti, vidim da nisu srećni ni u režimu a ni neki drugi - kazao je Vučić.

Na pitanje da li se plaši episkopa Amfilohija, Vučić je kazao da je on bio kod patrijarha Irineja, te za njega postoji Srpska crkva.

- Bio sam kod patrijarha izneo mu ovu ideju, patrijarh je pružio blagoslov i onda sam tek rekao da postoji mogućnost odlaska. Ovo nije zvanična ni radna poseta CG, za privatne posete nemate obavezu da se prijavljujete. Ako budem išao svakako ću se najaviti. Imajući u vidu trenutak, pokazaću poštovanje prema crnogorskoj državi, i svakako ću najaviti dolazak, kakve su mi namere i koliko ću da se zadržim. Ne mislite valjda da se zvaničnici CG najavljuju kada dolaze u Srbiju? - upitao je Vučić.

Vučić je dodao da ne treba misliti da se Milo Đukanović i članovi crnogorske vlade, svaki put kada dolaze u Beograd najavljuju, a bilo je takvih dolazaka 50 puta, a u zvaničnoj poseti neki su bili dva do tri puta.

- Neću da na uvrede odgovaram uvredama. Sve što sam imao rekao sam im u lice na Saboru i to onako kako to časni ljudi rade. Da govorim u ovom trenutku da govorim protiv Amfilohija ili bilo koga drugog neću, moj posao da budem uz svoj narod - rekao je on.

9.16 - Već osmu godinu slušam kako sam za jedne agresor ili ratni kabadahija ili čovek koji ne želi da se izvinjava po regionu, nisam dobar kao Boris Tadić. Onog sekunda kada je Srbija počela da snaži i jača ekonomski i kad su videli da će Srbija da se odbrani od bankrotstva koje joj je pretilo, kada Srbija više nije džak za udaranje, onda je potrebno napadati onoga koga smatraju za to odgovornim - pojasnio je Vučić.

On je dodao da je Kosovo deo Srbije, ali da Republika Srpska i Crna Gora to nisu, ali da je njegov posao da brine o Srbija koji žive svuda.

Kazao je da Srbija pomaže Srbe u Crnoj Gori da opstane na svojim ognjištima.

- Pokušali su sve vreme da govore da sam se dogovarao sa Milom Đukanovićem, pa kad su shvatili da su pogrešili stali su i začudili se o čemu se radi - kazao je Vučić.

- Dovoljno je da vidite sinoć duel u Hrvatskoj. Mislim da to govori koliko je Srbija danas snažnija i važnija danas. Kada vas vređaju u Hrvatskoj, ja razumem zašto je to. Zato što ih je Srbija na diplomatskom planu porazila 2015. godine - rekao je Vučić i dodao da Srbija stiže Hrvatsku u ekonomskom jačanju.

- Tu vrstu frustracija da oni u Srbiji određuju ko će u Srbiji da vlada, ne biste me toliko pominjali da za Srbiju nisam bar malo dobar - kazao je on.

9.13 - Predsednik Vučić rekao je će doneti konačnu odluku o odlasku u Crnu Goru u narednih 24 ili 36 sati.

- To je moja želja da budem sa srpskim narodom - rekao je on i dodao da je Badnji dan i Božić vreme za mirenje i praštanje.

- U svakom slučaju to je moja želja i namera da budem zajedno sa našim narodom kada mu je teško. Predsednik Srbije sam ne da bih išao po stadionima, halama, da se radujem našim uspesima u sportu, i da se kitim tuđim perjem, već da rešavam teške i važne probleme, da budem sa našim narodom kada mu je teško" Mogu samo da kažem jednu rečenicu: drago mi je što sam sa našim ljudima i narodom. Razumemo da pripadamo različitim državama, ali pripadamo istom narodu. Začudio sam se kakvu histeričnu kampanju vode mnogi mediji- rekao je Vučić.

