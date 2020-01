UZ BLAGOSLOV PATRIJARHA: Vučić sa Srbima na severu Crne Gore proslavlja Badnji dan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić provešće Badnji dan sa Srbima, pravoslavnim vernicima na severu Crne Gore, potvrđeno je Tanjugu u Kabinetu predsednika Srbije.

Vučić će prisustvovati nalaganju badnjaka i time pokazati "da je to prilika da se još jednom ukaže na jedinstvo srpskog naroda u očuvanju srpskih svetinja i srpske crkve", preneo je Blic.

Predsednik Srbije je za to dobio blagoslov patrijarha Irineja, prilikom nedavnog razgovora u Patrijaršiji u Beogradu.

Kako se saznaje, o ovome je bilo reči na sastanku predsednika Vučića i patrijarha Irineja pre nekoliko dana i tom prilikom Vučić je dobio Irinejev blagoslov.

Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, kaže za “Blic” da nema informaciju o dolasku Vučića u Crnu Goru.

- Ako je to tačno, to bi bio veliki dan za Srbe u Crnoj Gori i sigurno za opšte srpsko jedinstvo koje su naši sunarodnici iskazivali prethodnih dana. Radovao bih se kad bi prva adresa među izabranim predstavnicima srpskog naroda došla i naložila badnjak negde u Crnoj Gori. To bi bila snažna i moćna poruka nama Srbima da ostanemo ovde, zatim poruka crkvi i veliko ohrabrenje za sve nas- kaže Mandić.

Mandić dodaje da će, ako je informacija tačna, i on sigurno biti tamo gde i Vučić.

⁃ Ako dođe, biće to jedan od najbrojnihih nalaganja badnjaka, bez obzira koji grad bude u pitanju - kaže Mandić.

(Kurir.rs/Blic/Tanjug)

