SVETINJE NISU ZA PRODAJU, NISU ZA TENDERE I POSLASTIČARNICE: Hiljade vernika širom Crne Gore opet poslalo jasnu poruku!

Hiljade građana Podgorice okupilo se u i ispred Hrama Hristovog Vaskresenja na Molebanu povodom usvajanja sramnog zakona o slobodi veroispovesti. Od dana kada su počela protesna okupljanja, večeras je u Podgorici rekordan broj građana koji izražavaju protest protiv odluke Skupštine i Vlade Crne Gore.

Na području glavnog grada Crne Gore u toku je litija gradskim ulicama, trenutno se kolona vernika nalazi u blizini stadiona FK "Budućnost". Nema incidenata, na ulicama je prisutan veliki broj pripadnika Mup-a Crne Gore u civilu.

Među okupljenjim narodom ispred Hrama bilo je najviše omladine.

Protojerej Velibor Džomić kazao je da ovoliki broj okupljenih vernika pokazuje da su oni dokaz da njihove svetinje nisu na prodaju, "nisu za Pazar, nisu za tendere, nisu poslastičarnice." On je naglasio da Turcima koji su u Podgoricu došli polovinom 15. vijeka nikada nije palo na pamet da oduzimaju crkvu Svetog Đorđa. "Nikada do danas nikome nije palo na pamet da oduzimaju crkvu Svetog Đorđa i da preknjižavaju ovu crkvenu zemlju". Poručio je da će na bezakonje odgovoriti molitvom. Pozvao je vernike da sa večerašnje litije, kao sa svakog sabora, odlaze "bolji", i pozvao ih da se do Sabornog hrama vrate "dostojanstveno i mirno" kao i do sada.

Preko 12.000 Nikšićana okupilo se na litiji nakog se održava moleban u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog. Iguman manastira Piva Jeftimije kazao je hiljadama vernika sabranih na nikšićkom Trgu Slobode, da je vera pravoslavna živa, a da su Nikšićani posebno pozvani da je brane. - Ovo je lep san jer smo zajedno, a ružan zbog usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti. Sabora o se kroz Nikšić, sa ikonama i mirisom tamjana, kazao je iguman Jeftimije.

Građani su krenuli u šetnju Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, te ulicom Jovana Tomaševića, nakon što su se prethodno okupili u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, gde je služen moleban, u znak protesta protiv usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti.

Ispred Crkve Svetog Petra i Pavla u Belom Polju okuplja se veliki broj ljudi, a litiju predvodi vladika budumljansko-nikšićki Joanikije.

U Beranama je i danas počela litija od zgrade Opštine Berane do manastira Đurđevi stupovi.

U litiji je nekoliko hiljada građana Berana, sa čelnicima Opštine i partija koje čine vladajuću koaliciju u Beranama. Takođe su prisutni članovi porodica pripadnika Uprave policije i Vojske Crne Gore.

Kurir.rs/IN4S.net/Vijesti.me/Novosti

