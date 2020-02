BIVŠI PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE U PRIŠTINI: Ukinuti takse od 100 odsto, zbog njih povećana inflacija

Bivši predsednik Privredne komore Kosova Safet Grdžaljiu smatra da se normalizacija odnosa između Beograda i Prištine može postići samo dijalogom i da zato treba prihvatiti savet međunarodnih partnera da se takse od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH ukinu, kako bi se pružila šansa dijalogu i saradnji.

Grdžaljiu u izjavi za program na srpskom jeziku Radio Kosovo2, ocenjuje da najava novog premijera Kosova Aljbina Kurtija da će takse biti zamenjene punim reciprocitetom znači samo implementaciju svih sporazuma koje su Beograd i Priština potpisali u Briselu, te da tu ne vidi ništa negativno.

"Iz tog razloga je potrebno tu odluku sagledati sa nekoliko aspekata i zakonski i ekonomski, i koliko je moguće da se to uradi i implementira, jer se dosta dugo pričalo o politici, a puno značajnih projekata je ostalo sa strane. Novi kosovski premijer imaće dosta vremena da proceni koliko je to izvodljivo i koliko se isplati i da uradi analizu koja će dati konačne rezultate, te da u skladu sa tim donese pravu odluku", kaže on.

Grdžaljiu naglašava da je Kosovo pretrpelo veliku štetu uvodenjem taksi od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH. Roba iz Srbije nije zamenjena ovdašnjim prozivodima, kaže on, nego se uvozila iz Makedonije, Albanije i drugih država, što je za posledicu imalo poskupljenja, povećanje inflacije i pad stranih investicija.

Prema njegovom mišljenju, krajnje je vreme da se počne sa primenom potpisanih sporazuma, jer ako se oni implementiraju onda neće biti prostora ni za taksu, ni za reciprocitet, nego samo za saradnju i bolju perspektivu svih.

(Kurir.rs/Tanjug)

