RAMA OSUO PO VOĐAMA U PRIŠTINI: Haradinaj laže kao svinja! Za Mustafu porekao da je podmukao, a evo šta misli o Kurtiju

PRIŠTINA - Premijer Albanije, Edi Rama, izjavio je da je bivši kosovski premijer, Ramuš Haradinaj, "lažov" i folklorni političar, koji je uvođenjem taksi na srpske i proizvode iz BiH naneo veliku štetu Kosovu, dok je za aktuelnog Aljbina Kurtija rekao da ga je uvek smatrao intelektualcem.

Gostujući u jednoj od najgledanijih emisija Presing prištinske T7 TV, Rama je rekao da je Haradinaj glavni krivac što Priština još nije dobila viznu liberalizaciju. Savetovao ga je, kaže, još pre godinu dana, na samitu u Berlinu, da prihvati ponudu francuskog predsednika Emanuela Makrona, i da u zamenu za ukidanje taksi Kosovo dobije viznu liberalizaciju.

"Ali on (Haradinaj) to ne razume, iako bi sada već godinu dana Kosovo imalo viznu liberalizaciju", rekao je albanski premijer, precizirajući da Haradinaj ne razume "velika pitanja i probleme".

- Šta je Ramuš Haradinaj uradio sa Kosovom? Ništa. Samo je nametnuo takse", rekao je Rama i dodao da ga je ranije veoma poštovao, ali da kada je izašao u javnost sa pričom da ga je pritiskao da ukine takse, tada je, kaže, lagao kao 'svinja'", rekao je Rama..

Prema njegovim rečima, Haradinaj je lagao na, kako je rekao, "najgrozniji mogući način" kada je rekao da je na njega vršio pritisak da ukine takse tokom večere u kući Hašima Tačija. "A doneo je najštetniju odluku za Kosovo", kaže Rama i ističe da je to jedino što je učinio tokom svog mandata.

Samit zemalja zapadnobalkanske šestorke u Berlinu bila je, kaže, prilika da Haradinaj donese pravu odluku pravom trenutku. "Ali on to nije učinio, doneo je pogrešnu odluku. Da je poslušao francuskog predsednika Makrona danas biste se slobodno kretali Evropom", rekao je Rama i podsetio da je Haradinaj tada čak rekao da je na njega vršio jači pritisak da ukine nametnute takse od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Merkelove i Makrona.

Dodaje da je Makron tada Haradinaju predlagao da suspenduje takse na četiri meseca i pruži priliku da se pokrene dijalog i učini nešto što se u tom trenutku činilo nemogućim - ukidanje vizne liberalizacije za Prištinu. "Haradinaj to nije uradio i vi danas i dalje imate vize. Ali on to ne razume", rekao je Rama. Podseća da je protiv Haradinaja podneo tužbu za klevetu pred sudom u Prištini, a ne pred međunarodnim sudom.

Istakao je da lično nema nikakve koristi od toga što se zalaže za bolje Kosovo, te da to radi jer, kako kaže, oseća obavezu i zbog toga što ga Kosovo zanima.

Za razliku od Haradinaja, kojeg smatra neznalicom, za aktuelnog kosovskog premijera Kurtija kaže da je reč o "najvećem intelektualcu kojeg Kosovo ima". -On (Kurti) je najintelektualniji od svih na Kosovu. Uvek sam ga smatrao intelektualcem", kazao je Rama. Negirao da je za Kurtija rekao da je naivan, ali je, kaže, rekao da je nakon pobede na oktobarskim izborima na Kosovu počeo da se ponaša kao "Bog". Uveren je, ističe, da će doći vreme kada će se videti da je za sve što je govorio o Kosovu, bio u pravu.

Rama odgovorio Mustafi: Nisam rekao da je podmukao

Rama je negirao da je za predsednika Demokratskog saveza Kosova, članice vladajuće koalicije na Kosovu, Isu Mustafu, rekao da je podmukao. Rama je na svom tviter nalogu negirao da je gostujući u emisiji Presing, prištinske T7, rekao da je Mustafa učestvovao u razgovorima o "mini Šengenu". "Čovek je postao plen iskrivljenih naslova, jer ga nisam nazvao podmuklim i nisam nikada to ni pomislio. Baš kao što nisam rekao da je u Berlinskom procesu bilo govora o 'mini Šengenu'. Naprotiv, to sam jasno i objasnio", napisao je Rama reagujući na odgovor Mustafe.

Mustafa je, naime, na svom fejsbuk profilu napisao da ne želi da Ramu naziva onako kako zaslužuje, jer je reč o premijeru Albanije. "Premijer Rama me je u emisiji na T7 opisao kao podmuklog političara", napisao je Mustafa.

Mustafa je negirao da je bio deo sastanka o "mini Šengenu", dok je bio kosovski premijer, ali kaže da je bio deo ostalih inicijativa za Balkan u sklopu Berlinskog procesa.

"Ni na koji način nismo razgovarali o 'mini Šengenu'. Razgovarali smo o carinskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana i zajedničkom tržištu tih zemalja", naveo je Mustafa i dodao da se suprotno tome bio protiv "mini Šenegena", kao i da se tome protivila Crna Gora.

(Kurir.rs/Tanjug)

