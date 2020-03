ĐURIĆ O KORONI NA KOSMETU: Građanima preti velika opasnost ako ne budu sledili preporuke

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je danas da srpskim sredinama na KiM preti velika opasnost od koronavirusa i da ukoliko građani ne budu sledili preporuke državnih organa Srbije postoji rizik od nekontrolisanog širenja zaraze.

"Rizikujemo da budemo suočeni sa brutalnom stvarnošću da svaki izlazak na ulicu znači potencijalni rizik za oboljevanje od koronavirusa, a svako potencijalno oboljevanje znači potencijalni teži slučaj, potecijalno tretiranje respiratorom i potencijalnu smrt. Ovo nije igra, ovo nije bezazlena stvar", izjavio je Đurić televiziji Most.

Kako je naveo, to što su neki prethodnih dana pokazali tendenciju ka neozbiljnom ponašanju situačiju je učinilo još opasnijom.

"To što koronu ne možemo da vidimo, to što nam deluje da je napolju lepo vreme, to što smo se zaželeli naših prijatelja, ili to što smatramo da nam je bolje da izađemo napolje pod ma kakvim opravdanjem, to znači, ne samo da izlažemo sebe, već i svoje najmilije, povećanom riziku", poručio je Đurić.

On je podsetio da se srpski narod na KiM suočava sa dvostruko većim problemima nego građani u ostalim delovima Srbije, zbog situacije na terenu u protekle dve decenije i zbog uslova u kojima naše zdravstvene ustanove na KiM funkcionišu više od 20 godina.

Naši građani na KiM, kako je naglasio, i u ovoj situaciji mogu da računaju na podršku državnih organa Srbije, i već danas će tim epidemiologa iz Beograda stići u Kosovsku Mitrovicu kako bi pomogao u obavljanju priprema za stvaranje bolnice za lakše pacijente, koja će verovatno, u skladu sa njihovim preporukama, biti uspostavljena u nekoj od sportskih hala na severu KiM, kao i u sličnim objektima na centralnom KiM i Kosovskom Pomoravlju.

Đurić je još jednom zahvalio volonterima istakavši da je ponosan zbog toga što na KiM mnogi pokazuju hrabrost i što oko dve hiljade ljudi pomaže našem narodu.

"Sve to što preduzimamo, sva borba koju vodimo da budemo spremni, biće uzaludna ako svako od nas pojedinačno ne bude pokazao odgovornost i disciplinu", rekao je Đurić.

Dodao je da stariji od 65 godina uopšte ne treba da izlaze napolje, a da to, bez najpreče potrebe, ne treba da čine ni mlađi sugrađani.

"Ako želimo da sprečimo da sever KiM postane novi klaster i smrtonosno žarište koronavirusa, moramo odmah da počnemo da se najstrože pridržavamo mera koje propisuju struka, svetska zdravstvena organizacija, Vlada Srbije i druge nadležne institucije. Ako ne budemo to uradili neće nam biti pomoći", upozorio je Đurić.

On je i ovom prilikom zahvalio lekarima i svima drugima u zdravstvenom sistemu Srbije koji daju doprinos odbrani od pošati.

"Nadam se da ćemo, kao što smo u drugim situacijama pokazali hrabrost koja nema takvih primera u drugim delovima našeg naroda, u narednim danima pokazati mudrost slogu i spremnost da budemo samodisciplinovani, da ne mislimo da bahatošću, osionošću i ignorisanjem preporuka zdravstvenih organa ne ugrožavamo sebe i svoje najmilije. Ugrožavamo! Ništa nam ne može pomoći ukoliko ne budemo ostali kod svojih kuća", zaključio je Đurić.

