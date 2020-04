ŠEŠELJ O STROGO ČUVANOJ ISTINI IZA HAŠKIH ZIDINA: Planirali su da umrem u junu 2015, isto su uradili i Slobi!

BEOGRAD - Lider SRS Vojislav Šešelj, poznat po tome da nema dlake na jeziku, jutros je u jutarnjem programu, odakle se uključio iz svoje kuće u Batajnici, rekao da to što Hag praktikuje uskraćivanje lekarske pomoći srpskim zatvorenicima nije ništa novo.

- Uslovi su jako loši u Hagu. I Slobodan Milošević na primer, u najmanju ruku su ga ubili uskraćivanjem adekvatne medicinske pomoći - rekao je.

Na pitanje voditeljke TV Hapi koja se osvrnula na slučaj generala Ratka Mladića koji je operisan bez znanja porodice i da niko ne zna zbog čega, Šešelj je rekao da u Ratkovom slučaju postoje čudne okolnosti.

- Došao je u lošem zdravstvenom stanju. Prvi put su otkrili da ima polip na debelom crevu, i čudi me da to nisu odmah uklonili. To je rutinska operacija koji se odmah uklanja, a to su odložili.

Neki razlog je postojao, a ćutali su - rekao je. Ako su mu uklonili polip, stvorili su neke probleme. U stomaku se skuplja velika količina vazduha tokom intervencije, koji vrši pritisak na organe i srce.

- Meni su čekali godinu dana od kada sam primetio krv u stolici, dok su me odveli na intervenciju - rekao je Šešelj. - Uklonili su mi i 20 limfnih čvorova. Spasili su me naši lekari. Njihovi su planirali da umrem u junu 2015. godine - rekao je.

(Kurir.rs/TV Happy)

Kurir