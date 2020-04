VUČIĆA UŽIVO PITALI ZA STARIJEG SINA, NIJE MOGAO DA ZADRŽI SUZE: Kad Danilo bude na Sajmu, videćete me nasmejanog

"Ovo je teško vreme možda i najteže sa kojim se suočavamo u poslednje dve decenije. Opasan, nevidljivi protivnik sa kojim se bori ceo svet, potpuno nepripremljen. Sve mere doneli smo na vreme zahvaljujući struci, lekarima, epidemiolozima i ljudima koji su rekli da je važno da se mere donesu. Imali smo odvažnosti da mere koje su nepopularne donesemo u interesu zdravlja i života ljudi. Posao države je bio da pomognemo struci i donesemo teške mere jer bez njih ne bi bilo rezultata. Ponosan sam na građane Srbije koji su se većim delom disciplinovano i odgovorno ponašali. Posebno sam ponosan na naše penzionere koji su još jednom pokazali da su stub našeg društva. Zato smo sačuvali mnogo hiljada života. Sve što nismo radili 50 ili 70 godina, uradili smo u poslednje četiri godine. Obnovili smo i izgradili bolnice. Smatrali smo da je zdravstvo sastavni deo životnog standarda i jedan od najvažnijih. Uspeli smo da sačuvamo državno zdravstvo i biće još bolje. Rezultati toga se vide danas više nego ikada. Krenućemo da radimo i gradimo više nego ikada kada se završi ova kriza." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja građana u uključenju u emisiju @jutronaprvoj.

