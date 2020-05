VUČIĆ O DIJALOGU: Trudim se da razumem poruke iz Prištine, ali ne mogu da pohvatam šta rade jedni, a šta žele drugi

"Dragi korejski prijatelji, mnogo vam hvala što ste doneli odluku da uložite u Srbiju. Tamo gde se pojave korejske investicije vidite ogroman napredak tih zemalja. Mnogo vam hvala na trudu, energiji, ambiciji, entuzijazmu. Hvala što ste izabrali Srbiju jer smo bili u konkurenciji sa okolnim zemljama, koje su davale dobre uslove, ali Srbija je pobedila. Pobedila je Smederevska Palanka! Znam koliko smo se svi trudili da u čitavom Podunavskom okrugu stvari menjamo i popravljamo. U ovoj fabrici radiće 700 ljudi, od ovoga će imati koristi i Smederevska Palanka, Plana, Rača. Ponovo obavljamo život, imaćemo više dece nego ranije i mnogo manje onih koji odlaze trbuhom za kruhom u svet. Za šest meseci ovde ćete videti velelepnu fabriku. Želim vam dobar i uspešan rad. Dobro došli u Srbiju! Ovde su dobri i vredni ljudi, voleće kompaniju i boriće se za nju. Živela Srbija!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji postavljanja kamena temeljca budućeg postrojenja kompanije KyungshinCable u Smederevskoj Palanci.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on May 27, 2020 at 2:47am PDT