VUČIĆ ISKREN: Kao oca boli me kampanja protiv sina, neće me slomiti

POŽEGA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ga kao oca boli kampanja koja se vodi protiv njegovog sina Danila.

On je, u Požegi, na pokretanju rada Budimke, rekao da je "običan otac", možda ne ni najbolji na svetu, možda svojoj deci nije poklonio dovoljno pažnje i vremena, možda nije umeo sa njima, ali da ga naravno boli ova kampanja.

Politički, kaže da veruje da je nekima ideja da ga slome na tome, da se zapita šta mu sve ovo treba, jer su mu, kao i svakom roditelju, deca važnija od svega. Napadima na moju decu žele u potpunosti da me slome da bi mogli da se vrate na vlast i pljačkaju zemlju i uništavaju "budimke" širom Srbije, rekao je Vučić.

Poručuje im da njega mogu da "udaraju" i da pokušaju politički da ga pobede.

"Izborićemo se svi zajedno i pobedićemo", poručio je Vučić Upitan kako komentariše to što se portal Krik koji je započeo kampanju protiv njegovog sina Danila finansira delom iz EU fondova i da li mu se iko iz EU, osim Sema Fabricija kao šefa Delegacije EU u Srbiji, obratio tim povodom, Vučić je rekao: "Zzelim im da ne postoje nikakvi istraživački novinari koji će njihovu decu da lažno optužuju i uveren sam da im se to nikada u Srbiji dogodilo, jer Srbija do ovakvih slučajeva nije imala 'kulturu' napadanja bilo čije dece, pa čak ni dece političara. Ipak, vremena se menjaju i neki ljudi postaju suviše nervozni".

"Što se tiče EU, imao bih šta da im poručim oko raznih stvari koje rade, ali znate da ne mogu da se rukovodim svojim interesima ili svojim emocijama, već moram da vodim zemlju. Važno nam je da imamo dobre odnose sa EU, tako da je ovo u drugom planu", naveo je Vučić.

Predsednik ističe da se zato vodi racionalnim i pragamatičnim pristupom, a ne onim što stvarno oseća i onim što bi ponekad želeo da im odgovori.

Njima u svakom slučaju želim sve najbolje, dodao je Vučić. Na pitanje u vezi sa tim što je majka dečaka Vuka Ercega, koji je preminuo posle pada na Tašmajdanu 2013. godine, kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik, upravo zatražila Đilasovu odgovornost za smrt njenog sina, posle čega se povela hajka na društvenim mrežama, Vučić je odgovorio: Kako može da se oseća majka koja izgubi dete? Mislite da je nju briga zbog hajke na društvenim mrežama, da je nju briga za razne nevaspitane skotove koji imaju šta da kažu na društvenim mrežama?, zapitao je.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir