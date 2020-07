SAVETNICA PREDSEDNIKA OTKRILA ONO ŠTO SVE ZANIMA Vasiljevićeva: Evo gde je bio Vučić i zašto se nije pojavljivao

I predsednik je video podatke, kao i premijerka. Ali je trebalo vremena da se analizira čiji interesi se prepliću u tom gradu. To je bio dobar test da se vidi ko i kako pokušava da destabilizuje zemlju, rekla je Vasiljevićeva o situaciji u Novom Pazaru

BEOGRAD - Savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je da je zdravstvena situacija u Novom Pazaru glavni problem, ali da je politička priča pokrenula lavinu dezinformacija iz tog grada jer su tamo u sukobu tri političke strane.

"Tamo su u sukobu tri političke strane, gde jedan od lidera svoju državu naziva fašističkom tvorevinom i nemani", rekla je savetnica predsednika Srbije za TV Prvu.

Govoreći o situaciji u Novom Pazaru i o tome da se predsednik Aleksandar Vučić nije oglašavao neko vreme, istakla je da je bilo potrebno vreme kako bi se sagledala celokupna sitiuacija.

"I predsednik je video podatke, kao i premijerka. Ali je trebalo vremena da se analizira čiji interesi se prepliću u tom gradu. To je bio dobar test da se vidi ko i kako pokušava da destabilizuje zemlju", rekla je Vasiljević.

Ona kaže da su se političke igre prebacile u polje zdravstva i da je greška što nije bilo brže komunikacije. Na pitanje ko igra političku igru, ona je rekla da su to pre svega Sulejman Ugljajin i Muamer Zukorlić.

"Ugljanin koij sve vreme pokušava da destabilizuje Srbiju", rekla je Vasiljević i dodala da građani Novog Pazara treba da znaju da država stoji iza njih i da će učiniti sve da se zdravstveno stanje u tom gradu poboljša.

Ona je rekla i da su prilikom posete premijerke i ministra zdravlja Novom Pazaru zviždali i leđa okretali simpatizeri Ugljanina i Zukorlića. Upitana šta je istina u medijskim natpisima o zdravstvenom stanju predsedniku Srbije, ona je rekla da je bilo zabavno gledati one koji su se brinuli što se nije pojavljivao u medijima, jer su to isti ljudi koji su pre toga brojali sekunde koliko je bio na TV-u pa su krenule spekulacije.

Najpre su krenule, kako kaže, spekulacije da je zaražen koronavirusom i da se nalazi na VMA, a onda kada su videli da VMA nije kovid bolnica, počele su druge spekulacije.

"Za to vreme, on se nalazio tamo gde je i bio, na relaciji Predsedništvo Srbije - Vila Bokeljka. Kada se predsednik vratio iz Brisela, trebalo je da ide u Vašington a potom i na samit u Sloveniju. Oba dogadaja su otkazana, a slovenački premijer je to otkazao u poslednjem trenutku", kazala je Vasiljević.

To vreme, objašnjava ona, predsednik je iskoristio da malo sabere rezultate izbora kojima nije mogao ranije da se bavi.

