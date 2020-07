VUČIĆ O LICEMERJU: Đilas tražio kazne za huligane 2010, a danas je to divno...

"Sinoć smo bili svedoci najbrutalnijeg političkog nasilja u poslednjih nekoliko godina. Republika Srbija u prethodnih osam godina poštovala je slobodu okupljanja, slobodu demonstracija, slobodu drugačijeg mišljenja i nikada nije ugrozila to pravo svojim građanima. Posao policije svuda u svetu je da zaštiti najvažnije državne objekte. Policija će biti u stanju da nas zaštiti od političkog ekstremizma. Naneli su ogromnu štetu ugledu Republike Srbije." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji.

