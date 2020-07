VUČIĆ O PROFESORU RADOVANOVIĆU I DETALJU KOJI NISMO ZNALI: Najgore licemerje, soliš pamet svima a da predvodiš nećeš

PARIZ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osmatra da je licemeran stav kakav je zauzeo epidemiolog Zoran Radovanović, koji kritikuje Krizni štab, a neće da preuzme rukovođenje tim telom, a okupljanje na ulicama u ovakvoj epidemiološkoj situaciji smatra zastrašujuće neodgovornim.

- Pitali su Radovanovića, kada je rekao Predrag Kon da on vodi Krizni štab, a on je rekao 'neću'. Kakvo je to, najgore licemerje... Solićeš pamet svima, a kada kažu "povedi ti", kažeš da nećeš. Tako će svi da se sklone od svega, rekao je Vučić upitan za optužbe Radovanovića da država ne saopštava prave podatke o infekciji.

Vučić je kazao da će tako i oni koji su pozivali na ulice kazati da nisu pozivali narod na ulice.

- Ko je kriv za broj zaraženih? Govorili su o izborima, a nijedan skup nismo održali. Sinoć je bilo 4.000 ljudi na ulicama, što je 50.000 novozaraženih, jer ti ljudi idu kućama i tamo zarazuju svoje, objasnio je on. Kazao je da je tri dana zaredom bilo 4.000, 3.000 i 1.500 ljudi na ulicama. Kazao je da je to zastrašujuće neodgovorno i neozbiljno.

+- Ako neko hoće da ubija svoj narod i poziva na to, radite kako hoćete. Mi normalni i civilizovani ljudi to nećemo. Mi da bijemo one koji sede i ne preduzimaju ništa protiv džave i njenih institucija nećemo. Samo ćemo da odgovaramo huliganima, koje su oni doveli, istakao je on.

Vučić je naglasio da sinoć nije bilo upada u skupštinu i napada na policiju, pa nije bilo portrebe ni da bude policije.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

Kurir