ŠEŠELJ ĆE VAM SE SMUČITI! GENERAL DELIĆ OTKRIO ODVRATNU ISTINU: Ako mu ministri ne daju pare, on ih NEMILOSRDNO NAPADA!

General u penziji i doskorašnji poslanik Srpske radikalne stranke (SRS) Božidar Delić otkrio je zbog čega lider radikala Vojislav Šešelj neke ministre štedi u prozivkama i kritikama, a na neke nemilosrdno udara. Kako kaže, Šešelj u napadima zaobilazi samo one ministre koji kupuju njegove knjige i za to daju hiljade evra!

Slab na pare

- Tačno je da neki ministri nisu napadani. Neki ministri dođu, pozdrave se sa Šešeljem, pa on kaže: "A, pa koje si moje knjige pročitao?" Onda ministar kupi brdo knjiga. Neki čak daju pare i u evrima, hiljade evra, ali to je nebitno, to je sitnica, jer su pare davane za podršku, za nenapadanje, za razne stvari - otkrio je Delić u emisiji "Bez ustručavanja" na KTV.

Doskorašnji Šešeljev blizak politički saborac nije štedeo reči u kritikama, pa nije ni skrivao da misli da je upravo Šešelj uništio SRS. To će, kaže, da potvrdi svaki "pravi radikal", ali ne i njegovi poltroni koji samo klimaju glavom.

- Šešelj već dugo vremena nije radikal, njegovo ponašanje se nikako ne može nazvati patriotskim i radikalskim. On je prvi čovek SRS, ali je, po svojim moralnim osobinama i po onome kako se ponaša i šta radi, sigurno poslednji čovek u SRS - rekao je Delić.

foto: Marina Lopičić

Gura sinove

Delić se dotakao i Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Srbije i nekadašnjeg radikala i Šešeljevog saradnika. Otkrio je šta je Nikolić radio dok je bio u SRS.

- On je možda od Šešelja video kako se uzimaju stranačke pare, pa je neku donaciju sklonio ili uzeo nepošteno, ali kada se vidi šta Šešelj radi, to je sve minimalno - tvrdi Delić. On je lideru radikala zamerio i to što je svojatao stranku i za nju govorio da je njegovo privatno preduzeće u koje "gura svoje sinove, a izbacuje ljude koji vrede". Posebno navodi primer Nemanje Šarovića, potpredsednika SRS, koji je pre nekoliko dana dao ostavke na sve funkcije u stranci. Kaže da je Šarović daleko sposobniji od svih koje Šešelj forsira, a pogotovo od njegovog sina Aleksandra Šešelja, koji "studira osam godina i kog gura na gostovanja i televiziju". Kurir je pozvao Vojislava Šešelja, ali on nije želeo da razgovara, već je na pola pitanja prekinuo vezu.

Trpela stranka Hvalio se da je za noć uzeo 100.000 evra General Delić kaže da su članovi SRS Šešelju zamerali učešće u rijaliti programima i emisijama sličnog tipa, ali da je Šešelj to opravdavao odličnom zaradom, koju je pribavio za sebe. - Odgovorio bi: "Jesi li ti zaradio za jednu noć 100.000 evra? Evo, ja jesam. Kupio sam stan unucima." Tako je pričao. Ali mi smo zbog toga izgubili, ne milione evra, nego poverenje građana, jer je to bilo uništavanje stranke.

Kurir