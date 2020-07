DOSKORAŠNJI RADIKAL OTVORENO ZA KURIR: Šarović: Mrzim preletače, neću u drugu stranku!

Nemanja Šarović, koji je napustio SRS zbog neslaganja s politikom Vojislava Šešelja, tvrdi za Kurir da nema nameru da prelazi u neku drugu partiju! On još nije odlučio u kom će pravcu ići njegova karijera i da li će, možda, osnovati neku novu partiju.

Žestoke kritike

- Preletače sam oduvek prezirao, više cenim ljude koji dosledno zastupaju svoj stav, ma kakav on bio, nego one koji svoj stav i obraz nemaju već su „principijelno“ uz svaku vlast. Svako ko je ikada pogledao neki moj skupštinski nastup ili TV emisiju, morao je zaključiti da ja nisam neko ko bi prešao u SNS. Uvek sam ih žestoko kritikovao i ne nameravam da stanem. Da sam takav (ne)čovek, preletač, uradio bih to još 2008. godine - rekao je Šarović za Kurir.

On je juče obrazložio i zašto je napustio SRS.

- SRS u jednom dužem periodu nije radio onako kako je trebalo. Ja sam i ranije iznosio zamerke unutar stranke na različite oblasti, međutim, to nije naišlo na razumevanje. Nikad nisam prestao da kritikujem SNS, jer smatram da vlast treba kritikovati, i to žestoko, a to baš nije bio slučaj u poslednje vreme - objasnio je Šarović.

Bez razumevanja

Dodao je da u vrhu SRS nisu imali razumevanja za njegove kritike, te da je zbog toga u Skupštini, kao poslanik, dobijao manje vremena za diskusije.

