ČLANOVI VLADE POTVRDILI: Šešelj nudio knjige SVIM MINISTRIMA, ali tvrde da za njegove UCENE nisu čuli!

Lider radikala Vojislav Šešelj poznat je po oštrom jeziku i nemilosrdnim napadima na političke protivnike, međutim, nije podjednako oštar prema svima. Njegov doskorašnji poslanik i general u penziji Božidar Delić otkrio je da Šešelj štedi ministre koji se "otvore" i kupe njegove knjige, a neki su, kako kaže, davali po nekoliko hiljada evra. Međutim, neki od ministara u razgovoru za Kurir navode da ih ne zanima Šešeljeva literatura, ali potvrđuju da im je nudio da kupe knjige.

Nude i njegovi

Potpredsednica Vlade i ministarka saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović je nezaobilazna meta Vojislava Šešelja kad su u pitanju napadi, prozivke i uvrede. Na pitanje da li joj je Šešelj ikada ponudio da kupi njegovu knjigu i da li ih je čitala, ona je za Kurir poručila: "Ne. I ne znam ko je čovek."

Đukić Dejanović potvrdila da je knjige nudio svim ministrima

Slavici Đukić Dejanović, ministarki bez portfelja, Šešelj i njegovi saradnici su nudili da kupi njegove knjige.

- Jeste nudio, ali nije imao tendenciju da ucenjuje. Mi smo u različitim političkim grupacijama, ali nemam takav odnos s njim da bi mogao to da radi. Knjige je nudio svim ministrima, ne samo meni. Inače, nikad nisam nijednu kupila, niti sam stigla da ih pregledam - kaže Đukić Dejanović.

Davao i na poklon

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da voli da čita istorijska štiva i da je Šešelj dobar poznavalac i zapisničar savremene istorije. Otkriva da je od Šešelja dobio na poklon celu zbirku knjiga, ali da je i sam kupio dve ili tri knjige.

- Vojislav mi je poklonio ceo komplet istorijskih knjiga i to stoji u ministarstvu. Jednom sam čak i kupio tri knjige od njega, a i druge kolege su kupovale poneku knjigu. Ne gledam to politički, knjige sam kupio javno u Skupštini i za njih dao dve, tri hiljade dinara. Ne znam na koga je i šta je mislio Delić sa onom svojom tvrdnjom, ali ja sam van politike i apsolutno ne vidim sebe u tome. Nisam čovek iz stranke, pa nemam potrebe da se udvaram ikome - izričit je Šarčević.

Ministar spoljnih poslova i lider SPS Ivica Dačić kaže da ne preferira tematiku iz Šešeljeve literature: - Nikad ništa od toga nisam ni čitao, a ni kupio.

Božidar Delić

Narod ga je zasluženo kaznio

General Božidar Delić kaže za Kurir da su manipulacije s prodajom knjiga manje problematične u odnosu na sve drugo što je, kako kaže, urušavalo SRS, a što je radio Šešelj: -

On je mnogo puta upozoren da radi stvari koje su jako negativne za stranku. Nisu bitni ni ti ministri, strašno je to što je napustio ideologiju srpskog nacionalizma, od SRS nije ostalo ništa od onog po čemu smo bili prepoznatljivi. Zato nas je narod kaznio na izborima, i to je bila zaslužena kazna. Ljudi više nisu mogli da trpe bahaćenje, nepotizam i razne druge neprimerene stvari. Za to je odgovoran samo jedan čovek.

