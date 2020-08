PALMA: Ovaj što ide u Knin predstavlja samo sebe, a ne Srbe iz Hrvatske

Ovaj što ide na proslavu genocida i najvećeg etničkog čišćenja od Drugog svetskog rata u Knin, čije ime neću ni da pominjem, ide lično u svoje ime i dela svoje porodice koji su bili na strani i pod komandom Ante Gotovine za vreme Oluje, a negova baba koju su ubili vojnici pod komandom Ante Gotovine se prevrće u grobu. Taj u Kninu ne predstavlja srpski narod - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i dodao:

- Njegovim odlaskom u Knin ponovo se ubijaju Srbi iz kolone. Da li je odlazak tog potpredsednika Vlade Hrvatske na proslavu Oluje u Knin, cena za funkciju koju je dobio. Da li se Srbi proterani iz Hrvatske koji su danas građani Srbije slažu sa tim potpredsednikom Vlade Hrvatske da zajedno sa Gotovinom slavi Oluju u Kninu? Odgovor je u stopostotnom procentu NE. Pitam se dokle će Brankovići da nanose štetu srpskom narodu i Srbiji - kaže Palma.

TačI i Gotovina da budu cimeri u Haškom tribunalu

- Oluja je nastavak Jasenovca, a današnja Hrvatska je nastavak ustaške Nezavisne Države Hrvatske iz Drugog svetskog rata. Ono što nije završio Ante Pavelić od 1941. do 1945. završili su Franjo Tuđman i Ante Gotovina od 1991. do 1995. godine, a to je etnički čista Hrvatska bez Srba. Srbe su pobili, proterali, a njhovu imovinu opljačkali i zapalili. To je Oluja – najveći genocid posle Drugog svetskog rata. Oluja je jedina vojna i policijska operacija u događajima devedestih godina na prostoru bivše Jugoslavije koja ima sve elemente genocida, nameru, naređenje i izvršenje. Anti Gotovini, koji je komandovao genocidom i etničkim čišćenjem koji se zove Oluja, koji je komandovao ubijanjem civila, staraca, dece, žena i izbeglica u koloni. a koji će govoriti na proslavi tog zločina u Kninu, je mesto u zatvoru Haškog tribunala, kao što je tamo mesto i Hašimu Tačiju, koji je komandovao gencidom i etničkim čišćenjem na Kosovu i Metohiji - zaključio je Marković.

