SRBI IZ HRVATSKE NE SLAVE OLUJU: Oštre poruke Pupovcu, Stanimiroviću i Miloševiću, dosta im izdaje!

Došlo je do prave pobune u SDSS, najbrojnijoj i najvećoj srpskoj stranci u Hrvatskoj. Viđeni ljudi su nezadovoljni onim što rade predsednik Milorad Pupovac i njegov najbliži saradnik Boris Milošević.

U narednim danima moguće je okupljanje Srba na prostorima bivše Krajine, od istočne i zapadne Slavonije, preko Banije, Korduna, Like i Dalmacije. Stvaranje kritične mase Srba biće jasna poruka Pupovcu, Miloševiću i Stanimiroviću liderima SDSS. Jedan od zvaničnika SDSS iz Vukovara Zoran Baćanović, inače predsednik opštine Borovo, javno se preko društvenih mreža oglasio povodom cele situacije i poručio Borisu Miloševiću da na proslavi "Oluje" u Kninu ne predstavlja srpski narod, već samo sebe.

"Postoji više od 200.000 razloga zbog kojih ne želim i ne smem ostati nem povodom sutrašnjeg učestvovanja pripadnika srpske zajednice na proslavi "Oluje" najvećeg stradanja srpskog naroda na ovim prostorima. Veliki broj pripadnika SDSS-a ne deli stav Predsedništva stranke koje je donelo odluku da Boris Milošević prisustvuje proslavi vojne akcije "Oluja". Borise, sutra si u Kninu sam, kao što su bili sami naši sunarodnici 1995.godine.

Imao sam sreću i priliku tokom studija upoznati ljude koji su prošli to traumatično iskustvo. Ceo svoj život vozim traktor i mogao sam zamisliti slike u priči mog prijatelja Milana koji je kao 13-godišnje dete vozio traktor od Banije do Sremske Mitrovice. On i njegova majka i sestra stigli su živi i zdravi. Sutra im sigurno neće biti lako gledati predstavnika naše zajednice na proslavi. Ne znam ni šta ću mu reći, ako me ikada bude pitao za to.

Sutra će moje misli biti usmerene prema onima koji su doživeli teške patnje, koji su danas u rasejanju po celom svetu, a sveća će goreti za one kojima je to bilo poslednje putovanje. Ne ponovilo se nikada. I načelnik opštine Jagodnjak iz redova SDSS Stevo Mlinarević bio je još oštriji u svom stavu povodom "Oluje":

- Kad neko kaže, ko ti opali šamar, okreni mu i drugi obraz. To je u redu, ako taj neko to i ceni, ali to izgleda u ovom slučaju nije to. Gospodo, Milošević, Pupovac, Stanimirović, ko je vama dao pravo da od naših mučenika pravite vašu promociju. Ja sam načelnik opštine Jagodnjak, mene pitali niste, a koliko čujem, niste ni druge načelnike! Po svemu sudeći, ono malo srpskog naroda što je ostalo u Hrvatskoj posle brojnih tortura i ubistava po gradovima 1991, zatim "Bljeska" i "Oluje" 1995. više ne želi da ćuti.

Jasno su poručili vođstvu jedine srpske stranke u Saboru SDSS, šta misle o politici koju vode Milorad Pupovac, Vojislav Stanimirović i Boris Milošević, odnosno njihovoj odluci da se ide na proslavu u Knin, koja se organizuje posle proterivanja više od 250.000 ljudi i ubistva skoro 2.000 građana Hrvatske srpske nacionalnosti.

