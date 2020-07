STRAŠNA PROVOKACIJA: Hrvatska vlast zove Srbe na proslavu "Oluje", u kojoj je proterano 250.000 njihovih sunarodnika

Hrvatska 4. avgusta u Kninu obeležava 25 godina od vojne akcije "Oluja", tokom koje je proterano oko 250.000 Srba, a razlika između dosadašnjih i ovogodišnje proslave je u očekivanju tamošnjeg državnog vrha da im na skup dođe i neko od predstavnika Srba u toj zemlji!

I dok predsednik Hrvatske Zoran Milanović kaže da bi voleo na proslavi da vidi potpredsednika hrvatske vlade Borisa Miloševića iz SDSS ili njegovog stranačkog šefa Milorada Pupovca, predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, s druge strane, ovakav poziv Srbima ocenjuje kao provokaciju.

"Ako imaju želudac..."

Milanović je za hrvatske medije kazao da bi bilo dobro da Milošević, koji je izabran za potpredsednika nove hrvatske vlade, dođe u Knin, te da bi ga on tamo rado video.

- Mislim da je to gest na gest. E sad, hoće li on biti u stanju, imaju li kolege iz SDSS želudac za to. Namerno sam rekao tu reč, oni imaju problem s tim. U manjim delovima srpskog naroda to se gleda kao katastrofa, progon i genocid, a priča je malo komplikovanija i mislim da tu Hrvatska može biti ponosna u svemu kako je to planirano, kako je odrađeno, a nakon toga je bilo grešaka kojih smo svesni i za koje je plaćena cena - rekao je Milanović i dodao da bi bilo dobro da i Pupovac dođe u Knin.

Tuđmanov plan

S druge strane, Linta za Kurir kaže da tu nema šta da se priča - nijedan Srbin, ne samo Pupovac i Milošević, ne bi smeo da bude u Kninu 4. avgusta.

- Tamo se proslavlja proterivanje krajiških Srba, to je provokacija. Za Srbe je to zločinačka akcija, to je završni čin etničkog čišćenja. O tome govori prvostepena presuda Haškog tribunala Gotovini i Markaču iz 2011. Cilj te akcije bio je proterivanje Srba. Odlazak tamo bi predstavljao provokaciju i uvredu za čitav srpski narod, a posebno za proterane i ubijene Srbe - kaže Linta.

Na pitanje kakvu bi poruku čelnici SDSS poslali svojim dolaskom, on navodi: - Na taj način bi predstavnici Srba priznali da je "Oluja" bila legalna i legitimna akcija, a nije. Cilj nije bio oslobađanje Hrvatske, već proterivanje Srba, ostvarivanje Tuđmanovog plana - Hrvatska bez Srba. Svaki Srbin koji bi tu učestvovao slavio bi, u stvari, proterivanje Srba.

Kurir.rs/K.B.

Skandal u najavi Pupovac razmišlja da ide u Knin? Milorad Pupovac, čiji je SDSS koalicioni partner u vladi Hrvatske, na pitanje da li će učestvovati u obeležavanju "Oluje", kazao je da još razmišljaju o tom pozivu za 4. avgust: - Razmislićemo ovih dana šta bi za predstavnika SDSS značio odlazak na obeležavanje Dana pobede i vojno-policijske akcije "Oluje" u Kninu, jer je to teško ratno nasleđe sa teškim traumama i na hrvatskoj i na srpskoj strani, pa treba pronaći dobar način da se to prevlada.

Ivica Dačić Nama je to dan žalosti foto: Kurir Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da je 4. avgust za Srbe dan žalosti, a poziv za proslavu godišnjice "Oluje" vidi kao provokaciju: - To je politička provokacija, za Srbe je to dan žalosti, a ne bilo kakva proslava.

Zločinački poduhvat u četiri dana - Vojno-policijska akcija Hrvatske sprovedena avgusta 1995. - Cilj bilo zauzimanje najvećeg dela teritorije Republike Srpske Krajine - Operacija je trajala četiri dana i završila se padom Krajine - Hag je "Oluju" u prvostepenoj presudi generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao kao zločinački poduhvat sa ciljem trajnog proterivanja najvećeg dela Srba sa prostora RSK u Hrvatskoj

250 hiljada Srba proterano u "Oluji" 20 hiljada srpskih kuća spaljeno 2.312 poginulih i nestalih Srba

