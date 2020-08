TUĐMANOVA LEKCIJA SRBIMA KOJI IDU NA PROSLAVU OLUJE: Ovo je govor hrvatskog predsednika u Kninu 1995. godine! (VIDEO)

Svima koji misle da je to dobar potez, podsećamo na govor tadašnjeg predsednika Hrvatske Franje Tuđmana upućenog upravo Srbima.

„Hrvati, draga hrvatska omladino, hrvatski vojnici, dragi građani Knina, onoliko koliko ste ovde ostavili i koliko ste se vratili, kao i svi vaši gosti koji su se danas okupili.

U stvari, na ovaj dan kada možemo prihvatiti ono što je rekao general Čermak, možemo to nazvati danom završetka hrvatskog istorijskog krsta. Obično učesnici istorijskih događaja nisu svesni dalekosežne prirode događaja u kojima učestvuju. Ono što smo danas napravili dovodeći ovaj voz Slobode iz Zagreba, glavnog grada svih Hrvata, u Knin, kraljevski hrvatski grad, na put za Split za hrvatsku Dalmaciju, rodno mjesto hrvatske državnosti, ovo još nije daleko od otvaranja železnice, ne puštamo ih samo dosad okupirane teritorije. Ovo je stvaranje temelja za nezavisnu i suverenu hrvatsku državu, za buduća stoleća.

Sve dok su bili u Kninu, dok je Knin bio pod okupacijom, toliko dugo je budućnost hrvatske države bila neizvesna, a od „Oluje“, od danas je to bila. Nikad više i niko joj neće biti u stanju da joj preti. Knin nije bio samo glavni grad hrvatskog kralja Zvonimira, Knin je bio glavni grad Kraljevine Hrvatske čak i kad nismo imali više vladara i vlastitu nacionalnu krv, sve do 1522. kada su ga osvojili turski osmanski osvajači i dok nisu došli s njima. Onih koji su do juče bili u našem hrvatskom Kninu. Ali danas je to hrvatski Knin i nikad se više neće vratiti onome što je bilo, širiti rak po sredini Hrvatske, što je uništilo hrvatsko nacionalno biće, što hrvatskom narodu nije omogućilo da bude istinski sam, da Hrvatska bude u stanju da nezavisni i suvereni život pod kapom neba u svetskoj zajednici suverenih naroda. "

"Ostaje hrvatskim istoričarima da danas u slobodnoj i suverenoj Hrvatskoj objasne kako je ovaj Knin postao jazbina četničkog antihrvatsta. Taj Knin, što znači, kao što rekoh, bio je glavni grad Hrvatske do 1522. godine, taj Knin u kome je, uprkos činjenici da je pravoslavno stanovništvo dobilo određenu olakšicu iz turskih vremena, tada austrijsko, zatim mađarsko, pa se to umnožilo, ali ipak sve do kraja Prvog svetskog rata Knin je imao dvostruku većinu hrvatskog stanovništva. U vreme ujedinjenja Hrvatske sa Srbijom u bivšu jugoslovensku zajednicu u Kninu, prema popisu stanovništva iz 1910. godine, bilo je 68 posto Hrvata i 32 posto Srba. A sada, 1991. godine, bilo je samo 14 procenata hrvatskog stanovništva tamo usred hrvatske zemlje, a 86 procenata srpskog stanovništva.

Biće potrebno ispitati i objasniti hrvatskom narodu i svetu zašto je Knin postao četnička jazbina i zašto nisu samo napustili Knin, nego su sa sobom poneli sve što je bilo vezano za velikosrpsku ideju, ideju pripojenja ovih hrvatskih krajeva ili velikosrpske. Jugoslavija ili sama Velika Srbija. Možda ne znate da je puno mladih ljudi41. Kada se cela bivša Jugoslavija raspala, kninski advokat Niko Longo Novaković i sveštenik Momčilo Đujić sastavili su spisak u ime sto srpskih intelektualaca i u ime stotina hiljada Srba i tražili da fašistička Italija ponudi fašističkoj Italiji da pripoji ovu kninsku regiju i Dalmaciju. Italija. Takođe ne znate da su oni bili ovde iz Knina, kada su hrvatski komunisti, čak i Srbi koji su bili u komunističkom pokretu, vodili antifašističku borbu, da su Kninčani, koje sam pomenuo ovde u Otriću, 11. avgusta '41. potpisao sporazum s Italijanima protiv nezavisne države Hrvatske i s fašističkom Italijom za borbu protiv Hrvatske.

Stoga, ono što je istorijsko bilo da je Knin bio takav antihrvatski užas koji ih je natjerao da pokrenu borbu protiv neovisne, demokratske Hrvatske 1990-ih, ali evo što ih je dovelo do zloglasnog nestanka iz Knina i iz ovih krajeva kao da nikad nisu postojali.

Ovde u Kninu stvorili su svoju srpsku državu kako bi je sjedinili sa onim bosanskim Srbima i sa Srbijom i njihovom Jugoslavijom. Ovde u Kninu rekli su da imaju tri srpska mora, ovde u Kninu su se pripremali za dug rat, kovali sopstveni novac, a zatim su pod snagom hrvatske vojske, pod mudrošću naših odluka i našeg rukovodstva, nestali za dva-tri dana. Kao što rekoh, nisu imali vremena da pokupe svoj prljavi novac, devize ili pantalone. "

„Već sam danas rekao da nas je ovaj poduhvat„ Oluje “koštao mnogo, milijardu kuna, čak i prije onog hrvatskog llta '95 ovdje u bosanskom zaleđu. Međutim, rekao sam da smo zaplenili i zarobili njihovo oružje, ratnu opremu i sve što je u fabrikama dvostruko vrednije. Ali, treba spomenuti i ovo, oslobađanje Knina i središnjih hrvatskih krajeva odavde do Zagreba, do Siska, bili su 28 kilometara od Zagreba.

Morali smo to platiti krvlju. Oko 200 hrvatskih ljudi izgubilo je život u operaciji, a više od hiljadu hrvatskih vojnika i civila ranjeno. Zato nisu samo pobegli, pokušali su pružiti otpor, a više od troje naših ljudi je ubijeno. Ali to je znak da ćemo znati ceniti ono što smo osvojili po cijenu hrvatske krvi i nikada nećemo dozvoliti da iko ugrozi našu slobodu, našu demokratiju, našu lepu hrvatsku zemlju u kojoj mora postojati mjesto, a ne samo svima. Ovdje ima hrvatskog naroda, ali u kojem moraju naći svoje mjesto svi oni prognani Hrvati iz Hrvatske koje sam pozvao da se vrate u Gospić. I, naravno, iz plodnih okruga do svih ovih područja koja smo oslobodili, ima prostora za sve naše ljude i naš će narod proslaviti svoju slobodu i izgraditi svoju Hrvatsku, za koju je previše hrvatskog naroda palo od Zvonimira do danas, za koje je previše hrvatskih sinova pretrpelo u tamnicama Venecije i Beča, Pešte i Beograda. I iz cele te hrvatske povijesti znali smo naučiti lekcije kako bismo došli do današnjeg slobode koji je zaista kraj hrvatskog krsta, jer ono što nam je ostalo od Vukovara, hrvatskog simbola, istočne Slavonije i Baranje, nalazi se na istoku hrvatske zemlje, Hrvatska država sada je jača, ne samo jača, već je potpuno utvrđena oslobođenim Kninom i ovim središnjim hrvatskim krajevima. I oslobodićemo se tog ostatka ako Bog želi uz pomoć međunarodne zajednice na miran način bez žrtava, a ako to neće biti moguće onda Svojom snagom.

I, pozivam vas, draga hrvatska braćo i sestre, da počnete raditi sada kako bi Knin zaista zaživio, da ga naseljuje, da ne naseljuje samo Knin, već i Benkovac, Obrovac, i sva mjesta na Plitvičkim jezerima i Sisku, čitavoj Hrvatskoj. da bismo oživjeli, moramo započeti graditi cijelu Hrvatsku tako da može biti zemlja s kojom se može pohvaliti svaki Hrvat, kao što je to danas slučaj, ali i zemlja bogatstva i sreće svih hrvatskih ljudi. Neka je vječna slava svim onim hrvatskim herojima i vitezovima koji su dali svoje živote da bi danas hrvatska zastava mogla biti na Zvonimirovoj tvrđavi kako bi Hrvatska mogla imati sigurnu budućnost. A neka naša jedina Hrvatska živi zauvek ", rekao je Tuđman u Kninu 1995. godine.

