VUČIĆ POKAZAO PAPIR, CRNO NA BELO: Tadićeva vlada izvozila Jermeniji oružje, u laži su kratke noge

"Danas je situacija povoljnija nego što je bila pre 10 ili 15 dana, ali je vreme da budemo još odgovorniji i ozbiljniji u borbi sa ovom opakom epidemijom. Za nas je veoma važno da brinemo o našim lekarima i medicinskim sestrama i da se ponašamo odgovorno. Čestitam našem zdravstvu, našim lekarima. Ogromno hvala i nema tih aplauza koliko ih zaslužuju i šta su sve učinili za našu zemlju i naš narod. Danas se uplaćuje 60 odsto minimalca, to je gotovo neverovatna podrška države i u mnogome pomažemo srpskoj privredi. Ono što je važno nemamo manji broj zaposlenih, što vidimo po isplati i po podacima Nacionalne službe za zapošljavanje." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je konferenciju za novinare kojoj su prisustvovali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

