DRITAN ABAZOVIĆ OTKRIO U INTERVJUU ZA KURIR: Hoće li Crna Gora povući priznanje Kosova

Dritan Abazović, lider koalicije Crno na bijelo i Albanac u čijim je rukama budućnost Crne Gore, u intervjuu za Kurir rekao je da će, ukoliko se u budućoj vladi Crne Gore nađe na dnevnom redu pitanje povlačenja priznanja Kosova, biti protiv toga.

- Naravno da ćemo biti protiv, a mislim da se to pitanje i neće naći na dnevnom redu zato što je to nešto što smo završili, ne treba se vraćati u prošlost. Očekujem čak da Beograd i Priština u doglednom vremenu nađu zajednički jezik i dogovor koji bi smirio tenzije i omogućio proces pomirenja. Mir nema cenu. Ovde svi žele mir, nikome ovde nije do rata, nego do života, biznisa - rekao je Abazović.

Na pitanje kako pomiriti posvađanu Crnu Goru i Srbiju, kaže da je ličnim primerima najbolje pokazati da narod nije posvađan, već da vlast iz ličnih interesa deli narod.

- Ako budemo više radili na integraciji, lako ćemo se razumeti. Kada nema ciljane medijske propagande protiv nekoga, kad stegnete ruku ljudima koji drugačije misle, nije cilj da se borimo za Albance, Srbe, Crnogorce, nego za ljude. Odnosi Crne Gore i Srbije su napeti zato što je to bio interes garniture koja je dosad bila na vlasti. Siguran sam da je jedan od važnijih nacionalnih interesa Crne Gore da ima najbolju moguću dobrosusedsku politiku - kazao je Abazović za Kurir.

