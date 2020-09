ABAZOVIĆ PREKO KURIRA ODGOVORIO MILU: Đukanović ga nazvao bitangom, a evo šta mu poručuje Albanac

Lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović u intervjuu za Kurir prokomentarisao je i to što ga je pre nekoliko godina predsednik Crne Gore Milo Đukanović nazvao bitangom.

- Svako ima svoj moral i svoj način komunikacije s kolegama i poslanicima. Mislim da je to stvar i kućnog vaspitanja, on je to rekao, mislim da je tu pokazao nervozu i mislim da je to bio početak njegovog kraja. Evo, malo se duže sačekalo, ali desilo se - kazao je Abazović.

Vođa koalicije Crno na bijelo otkrio je i da mu Đukanović nije čestitao pobedu na izborima, kao i da nema nikakvu komunikaciju s njim.

Albanac u čijim je rukama budućnost Crne Gore takođe je rekao i da neće vladao 30 godina, kao i da mu više leži opozicija nego vlast.

- Vlast nikad nisam ni bio, ni probao. Mislim da niko ne treba da vlada 30 godina, a u Crnoj Gori posle Đukanovića niko ne sme da vlada duže od dva mandata, a najbolje je da vlada jedan - zaključuje Dritan Abazović.

(Kurir.rs/Z.Š.)

