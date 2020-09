PREMIJERKA BRNABIĆ: Živopisni Šabac... Fajon pokazala kako izgleda mešanje u izbore

BEOGRAD - Evroposlanica iz Slovenije Tanja Fajon, i još sedam njenih kolega, otvorenim pismom građanima Šapca, pokazala je kako izgleda mešanje u izborni proces, ne u jednoj zemlji koja čak nije ni članica EU, nego u jednom gradu, Šapcu, gde će 5. septembra biti ponovljeni lokalni izbori, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je dodala i da je Fajon pokazala kako izgleda "živopisna" demokratija u kojoj se u tom gradu održavaju izbori dok ne pobedi onaj koji je trenutno na vlasti.

Ona je na TV Pink rekla da je neverovatno da se Fajon, kao medijator u Srbiji u međustranačkom dijalogu, toliko zauzima za jednu stranu i da je neverovatno da neko ko je poslanik u EP poziva sve poslanike u EP da daju podršku jednoj strani na lokalnim izborima u Srbiji.

"Treće mi je neverovatno, tajming. Kada svi optužuju Vučića i nas da se mešamo u izborni proces, recimo u Crnoj Gori, da imate ovakav eklatantan primer kako to izgleda mešanje u izborni proces, i to ne u izborni porces u jednoj zemlji, nego u jednom gradu u toj zemlji. Razumete koliko to daleko ide, koliko je to nečuveno", rekla je Brnabić.

Navela je da je videla to otvoreno pismo građanima Šapca u kome je Fajon, kako kaže, poslala njenim kolegama evroparlamentarcima, poziv - "molim vas podržite ovo pismo vašim potpisom i molim vas da odgovorite do juče do 18 časova zato što počinje izborna tišina pred glasanje u Šapcu".

Brnabić je rekla da je to pismo podržalo osam od 751 evroposlanika.

"Da idemo dalje u stepen tog ludila, u tom pismu Tanja Fajon iz Slovenije, evroparlamentarac, piše da je grad Šabac poznat kao svetao i živopisan primer demokratije. Poznat kome kao svetao i živopisan primer demokratije? Tanji Fajon ili evroparlamentarcima koji se bave Šapcem koliko se bave bilo kojim drugim gradom u zemlji koja nije čak ni članica EU", navela je Brnabić.

Šabac je, kaže Brnabić, zaista je živopisan primer demokratije i tu bi se saglasila sa Tanjom Fajon, jer se u tom gradu tri puta održavaju izbori.

"Imaćemo pet puta izbore, 78 puta, dok se ne zadrži vlast Nebojše Zelenovića i to Tanja Fajon podržava. Evo, ne jednom izbori, evo i drugi put izbori, evo sad treći put izbori, živopisan primer demokratije. Hvala bogu to evroparlamentaci nisu podržali. Od 751 poslanika čak osam je podržalo ovo otvoreno pismo građanima Šapca", kaže Brnabić.

Tim pismom je, navela je Brnabić, pokazala kako izgleda mešanje u unutrašnja pitanja i izborni proces u jednoj zemlji, i to ne u jednoj zemlji, nego na lokalnom nivou.

"Zamislite sad da se Vučić i ja kao premijrka koji šalju otvoreno pismo građanima Velenja u Sloveniji gde kažu 'poštovani garđani u Velenju vi glasajte za ovu listu. Njima je sve to dozvoljeno. Samo nemojte da Vučih nesto radi, da nešto Srbija radi, dok mi možemo da se mešamo", rekla je predsednica Vlade.

Navela je da tako Edi Rama može da kaže da je Milo Djukanović dar sa neba i da svi Albanci treba da glasaju za njega.

"Tanja Fajon može da dođe i da kaže da je Nebosjsa Zelenoviuć dar sa neba Šapcu i da je baš Šabac živopisan primer demokratije, što jeste, samo svi Srbi sedite i ćutite, nemoj da ste nešto rekli, jer šta god da kažete neće biti dobro", rekla je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

