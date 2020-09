BRNABIĆEVA UOČI VAŠINGTONA: Srbiji su ultimatumi mogli da se seviraju nekada, danas ne! Brinućemo o Srbima ma gde živeli

BEOGRAD - Predsednica vlade Ana Brnabić jutros je, uoči sastanka u Vašingtonu u kojem učestvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekla da Srbija ima odličnu komunikaciju sa predsednikom SAD Trampom i njegovom administracijom.

- Često se čujemo sa njima kao i ja lično sa specijalnim izaslanikom Ričardom Grenelom, a noćas sam se čula i sa Markom Đurićem uoči današnjih razgovora - rekla je Brnabićeva gostujući jutros na TV Pink.

Ona je rekla da i sama pokušava da dokuči zašto se Srbiji baš u ovom trenutku spočitava da se meša u unutrašnje poslove Crne Gore a Srbija sve vreme ćuti dok se Ramuš Haradinaj otvoreno meša i nikom ništa. Ona je dodala i da se to dešava baš u trenutku kada je prosečna plata u Srbiji nikad veća a nezaposlenost samo 7,3 odsto.

- Ali ok, nema veze - rekla je Brnabić rekavši da se i građani Crne Gore okreću sve dalje od politike devedesetih i neće više da govore o tome nego o ekonomiji, putevima, boljem standardu...

Brnabić je na TV Pink, povodom optužbi da se Beograd meša u unutrašnja pitanja u Crnoj Gori i BiH, rekla da je cilj politike Beograda već posleđnjih sedam, osam godina bolji život građana Srbije, te da će Srbija i dalje brinuti o Srbima ma gde živeli.

"Da bi naši građani živeli bolje potreban nam je miran i stabilan region, jer bez toga neće biti dovoljno stranih investitora, jeftinih kredita za naše privrednike i građane, neće biti dovoljno novca za izgradnju infrastrukture koja nam je potrebna", kaže Brnabić.

Povodom rezultata izbora u Crnoj Gori i izjave hrvatskog člana Predsedništva BiH Željka Komšića da je posle parlamentarnih izbora u Crnoj Gori "probuđen velikosrpski projekat koji nastoji da poveže Beograd, Banjaluku i Podgoricu", Brnabić je rekla da Beograd svakako želi da pomaže i Banjaluku, Podgoricu, Sarajevo i Tiranu i da čini sve za povezivanje regiona i da je to intencija Beograda za koju kaže da nije skrivena.

O eventualnim ultimatumima

Brnabić je izjavila da ne očekuje da na sastanku predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu našoj delegaciji budu postavljeni ultimatumi jer, kako je istakla, Srbija danas nije u poziciji da joj bilo ko daje ultimatume.

"O ultimatumu nema reči. Srbija danas nije u takvoj poziciji da joj bilo ko daje ultumatume, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije državnik te vrste. Srbiji su mogli da se serviraju ultimatumi nekada, danas svakako ne. I to znaju i poštuju svi strani državnici i lideri u inostranstvu", rekla je Brnabić.

Istakla je da Srbija ima jako korektne odnose sa SAD, sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Tanjug. "Mi stvarno imamo bolju komunikaciju, bolju nego što smo imali u prethodnih nekoliko decenija sa administracijom u Vašingtonu, tako da ne ultimatume ne očekujem. Aleksandar Vučić nije čovek kome se serviraju ultimatumi, ali očekujemo izuzetno teške razgovore", rekla je Brnabić i dodala da je naša delegacija otišla u Vašington izuzetno spremna.

Ona je podsetila da su sa predsednikom Vučićem u Vašington otišli i ministar finanasija Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

"Oitšao je tim koji je potpunosti spreman da razgovara o projektima koji će dovesti do boljeg povezivanja, normalizacije odnosa Beograda i Prištine, a to je nešto na čemu Aleksandar Vučić radi od 2014. godine", rekla je Brnabić. Dodala je da Vučić stalno apeluje na ekonomsku normalizaciju, ali da Priština za to nije bila zainteresovana. "I ako su nekad proforme govorili da jesu, zaista nikada nisu i ništa bolje od onih stoprocentnih taksi ne pokazuje to", dodala je Brnabić.