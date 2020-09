ORLIĆ: Mriniku Tepić čeka sudbina kakvu su imali i svi drugi tajkunski epizodisti

Mariniku Tepić, kojoj je dodeljena uloga dežurnog spikera u poslednjoj sezoni dosadne, beskrajne sapunice o neuspešnom povratku na vlast žutog tajkuna Đilasa, polako ispraćaju sa scene. Čeka je sudbina kakvu su imali i svi drugi tajkunski epizodisti, to je sada sasvim jasno. Iskorišćeno, a trajno neupotrebljivo, prosto se zgužva i - baci.

Tu sudbinu već uveliko najavljuju Đilasovi mediji, koji nerealne ambicije Marinike Tepić osuđuju na propast i najavljuju joj sudbinu Saše Jankovića. Možda je to trejler za Tepićkin sledeći zadatak: da uzme megafon i viče na zatvorena vrata Predsedništva Srbije? Takvim "performansom" i Janković se oprostio od scene u velikom stilu, a da nije stigao da dosegne vrhove koje je Tepić odavno zauzela, optužujući kokoške za dilovanje droge. Ili izmišljotinama o srpskim paravojnim formacijama na КiM, za koje se ispostavilo da su kadrovi iz video - igrice. Još bolje: lažima na račun sopstvene države, koje su onda demantovali ukrajinski ambasador, ili ruski MSP. Redak je talenat da sopstveni kredibilitet pretvoriš u prah i pepeo tako efikasno kako je to učinila M. Tepić. I Janković bi joj na tome pozavideo. Jedino u sramnoj optužbi sopstvenog naroda za genocid oni su isti, u svemu drugom Marinika je prevazišla svog bivšeg šefa. Jednog od mnogih koje je imala.

A u identičnoj kategoriji političkih "dostignuća" su i tabloidne optužbe koje dotična iznosi na račun članova porodice svojih političkih protivnika. Sve po sistemu "tebi ne mogu ništa, ali mogu da ti ogovaram familiju", uz mahanje papirima koji po pravilu - detoniraju onu koja koja maše. Jer stupidno je "otkrivati saznanja" koja se nalaze u jasno dostupnim dokumentima. Npr. izveštaje koje danas EPS sam objavljuje, jer danas nema šta da krije, proglašavati za "skrivani dokaz". Nije ovo više vreme tajkuna, kada je Đilas obrtao milione evra u povlašćenoj trgovini sekundama na RTS, i to dok je sam bio na vlasti, a RTS krio ugovor sa tajkunom kao zmija noge. I još plaćao kazne našim novcem, samo da papire ne objavi. Baš kao što je radio i Telekom, koji je takođe u milionima evra sponzorisao tajkunske rijaliti programe, našim parama finansirao Đilasov biznis. Prošlo je to vreme.

I to jako boli i Tepićku, i Đilasa. Danas lažno zabrinute za EPS, koji posluje neuporedivo bolje nego u vreme tajkunsko - lopovskog režima. I koji je tada, u periodu od 2006. do 2011., zahvaljujući "sposobnima" poput Marinike i Dragana, pretrpeo ukupan gubitak vrednosti od neverovatnih 2.2 milijarde evra. Treba li podsećati: baš negde u to vreme, slivale su se Đilasovim firmama uplate teške ukupno 619 miliona evra - baš tokom boravka na vlasti. Što je za Tepićku - sve u savršenom redu? Naravno: ako nisu umešane kokoške i video - igre, nema govora o kriminalu.

Srbija će, izvesno, nastaviti da vodi računa o svojim interesima, svojim preduzećima i svojim građanima. To upravo i zahtevaju ti građani, koje dosadnim tiradama potrošenih tajkunskih epizodista ne može niko da natera da zaborave lopovluk, gaženje ljudskog dostojanstva, udaranje na porodice i sva zlodela na račun napaćenog naroda. A Marinike, dok ih još nisu pustili niz vodu, neka slobodno istražuju kokoške i potpisuju lažne optužbe za genocid - za bolje od toga nikad nisu ni bili. Samo neka požure, jer gazda im je već pripremio ispraćaj. Megafon i zatvorena vrata čekaju - spremni.

(Kurir.rs/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir